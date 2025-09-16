Acesse sua conta
Empresário aciona Junior, Xororó e Noely na Justiça e cobra R$ 100 mil

Família se tornou ré em uma ação judicial envolvendo um imóvel alugado

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 09:07

Junior com os pais, Xororó e Noely
Junior com os pais, Xororó e Noely Crédito: Reprodução

O músico Junior Lima e seus pais, Xororó e Noely, tornaram-se réus em um processo movido por um empresário que afirma ter alugado um imóvel ao artista, tendo os pais dele como fiadores do contrato. As informações são da coluna de Fábia Oliveira no Metrópoles.

De acordo com os autos aos quais a jornalista teve acesso, o empresário alega que Junior rescindiu o contrato de forma antecipada, sem cumprir o tempo mínimo de permanência acordado. O músico teria justificado a decisão com problemas de umidade e bolor no imóvel, que, segundo ele, tornavam o local inabitável e prejudicial à saúde.

O locador, no entanto, diz que o imóvel foi entregue em perfeitas condições, após uma vistoria detalhada que não recebeu qualquer contestação do cantor. Além disso, ele afirma que Junior não apresentou laudos ou perícias que comprovassem as alegações sobre os supostos problemas.

Ainda segundo Fábia, o empresário anexou ao processo fotos de eventos promovidos por Junior na casa, argumentando que as imagens contradizem a versão do cantor, já que seria incoerente realizar celebrações em um local considerado insalubre.

Alegando que a rescisão foi antecipada e sem justificativa, o empresário pede que Junior e seus fiadores, Xororó e Noely, arquem com o débito de aproximadamente R$ 100 mil.

Em agosto, a Justiça determinou que os três sejam citados para pagar o valor em até três dias ou apresentarem embargos - ou seja, uma contestação formal à cobrança. Caso não cumpram nenhuma das duas exigências, eles podem ter bens e ativos bloqueados ou penhorados.

