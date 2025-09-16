TELEVISÃO

Viih Tube quebra o silêncio sobre entrada do pai em A Fazenda 17 após briga e afastamento

Influenciadora já expôs relação conturbada com Fabiano Moraes

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 08:25

Viih Tube e o pai, Fabiano Moraes Crédito: Reprodução

Viih Tube se pronunciou, na manhã desta terça-feira (16), sobre a entrada do pai, Fabiano Moraes, no reality show rural "A Fazenda 17", da Record. A influenciadora, que já viveu a experiência do BBB 21, afirmou que já sabia da participação dele no programa e o aconselhou a cuidar da saúde mental.

"Ontem meu pai entrou na Fazenda. Ele foi lá na minha casa antes de entrar, conversou comigo. Os conselhos que eu tenho, já dei para ele, principalmente sobre saúde mental. Tem que preservar a saúde mental lá dentro, porque eu sei como é o confinamento. Que Deus abençoe muito a permanência dele lá, que seja muito bom para ele", iniciou.

A ex-BBB destacou que não quer que Fabiano fique limitado à imagem de "pai da Viih Tube", e desejou que ele construa sua própria trajetória no programa.

"Sei que foi como pai da Viih Tube, mas ele é uma pessoa que sempre quis muito e sempre trabalhou com o meio artístico, desde muito pequeno, ele gosta disso. Que ele construa a história dele lá, que as pessoas conheçam ele e não vincule só ao pai da Viih Tube. Por isso, não vou ficar me metendo muito", falou.

Com bom humor, Viih Tube também confessou que não sabe como Fabiano será no confinamento. "Estou curiosa pra ver como vai ser e o que vai acontecer. Reality não tem como fugir, ou você vai ser amado, ou vai ser vilão, ou vai ser planta e a gente não sabe qual lado nosso vai prevalecer no momento, porque todos nós somos meio planta às vezes, somos legais às vezes e somos vilões às vezes. Então, não dá pra saber como vai ser", afirmou.

Apesar dos problemas no passado, ela garantiu que está torcendo para Fabiano e demonstrou preocupação com o pai nas provas do reality. "Pra quem não sabe, meu pai é praticamente cego de um olho. Ele já fez transplante de córnea duas vezes, mas eu morro de medo dele cair e se machucar. Não vi ele falando disso".

Relação conturbada

Fabiano e Viih Tube tiveram um relacionamento conturbado, marcado por meses de afastamento. No ano passado, o pai da ex-BBB publicou uma carta aberta nas redes sociais em que expôs o drama da relação. Ao agradecer pelo aniversário, ele afirmou que o maior presente seria ter Viih por perto, apesar de ela ter parado de falar com ele.

"As pessoas têm o hábito de pedir presentes em datas comemorativas e, hoje, eu não quero pedir absolutamente nada, apenas agradecer pela saúde e vida da minha filha Vitória, meus netos e minha família. Mesmo sem contato, Vitória, saiba que, em nenhum dia sequer, você saiu das minhas orações e do meu coração, você é meu maior presente, filha!", declarou.

Viih, que estava grávida do segundo filho, Ravi, reclamou da exposição por parte do pai. "Tem coisas que se resolvem em casa. Tem coisas que se resolvem fora das câmeras", falou, à época.

"Se você está vendo esse vídeo, pai, eu peço que você pare de me expor. Ainda mais em um momento em que estou pra parir. Você sabe muito bem as coisas que você fez, você sabe muito bem porque eu não consigo ficar perto de você (...) Eu sinto muito se esse momento está sendo difícil pra você, se você está depressivo, mas eu também fiquei ansiosa, tendo crises horrorosas de pânico quando eu tentava ter um relacionamento com você, e você sabe o porquê", completou Viih.

Meses depois, Fabiano desabafou nas redes sociais e expôs problemas de saúde mental. Depois disso, ele e Viih deram uma trégua e se reaproximaram.