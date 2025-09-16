Acesse sua conta
Veja quem são os dois infiltrados em 'A Fazenda 17'

Programa estreou na noite desta segunda-feira (15) com dinâmica inédita

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 00:38

Elenco de
Elenco de "A Fazenda 17" Crédito: Reprodução

Os participantes de "A Fazenda 17" foram anunciados durante o programa ao vivo na Record na noite desta segunda-feira (15), mas já com uma novidade inédita. Como o diretor do reality Rodrigo Carelli já havia adiantado, dois dos 26 peões que estão no reality na verdade não são participantes reais, mas sim infiltrados

Estas duas pessoas têm a missão de enganar os demais e serão conduzidos pela produção para isso. Em algum momento, haverá uma votação onde cada um dos participantes deverá opinar sobre quem não está ali para competir pela permanência mas para confundir a mente dos peões e peoas.

“Vão entrar 26 participantes, mas na verdade não são 26 participantes. São 24 participantes e dois infiltrados: um homem e uma mulher. Eles estão confinados no hotel como os demais, na segunda-feira eles entram no programa e todos vão se conhecer. Eles foram brifados de como vai acontecer, mas cada um foi brifado que só ele ou ela é infiltrado. Eles acham que só vai ter um”, detalhou o diretor em coletiva na última semana. 

Os dois escondidos são: Matheus Martins e Carol Lekkler. Ele é ator e DJ, já ela é Miss Bumbum Brasil 2022, além de ter participado do reality show "A Grande Conquista" — também da Record. 

Veja o rosto dos infiltrados:

Matheus Martins
Matheus Martins Crédito: Reprodução
Carol Lekker
Carol Lekker Crédito: Reprodução

"A Fazenda 17" é apresentado por Adriane Galisteu e vai ao ar de segunda a sábado a partir das 22h30 e nos domingo às 23h. O vencedor leva o prêmio de R$ 2 milhões.

