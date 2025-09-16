REALITY RURAL

Veja quem são os dois infiltrados em 'A Fazenda 17'

Programa estreou na noite desta segunda-feira (15) com dinâmica inédita

Elis Freire

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 00:38

Elenco de "A Fazenda 17" Crédito: Reprodução

Os participantes de "A Fazenda 17" foram anunciados durante o programa ao vivo na Record na noite desta segunda-feira (15), mas já com uma novidade inédita. Como o diretor do reality Rodrigo Carelli já havia adiantado, dois dos 26 peões que estão no reality na verdade não são participantes reais, mas sim infiltrados.

Estas duas pessoas têm a missão de enganar os demais e serão conduzidos pela produção para isso. Em algum momento, haverá uma votação onde cada um dos participantes deverá opinar sobre quem não está ali para competir pela permanência mas para confundir a mente dos peões e peoas.

“Vão entrar 26 participantes, mas na verdade não são 26 participantes. São 24 participantes e dois infiltrados: um homem e uma mulher. Eles estão confinados no hotel como os demais, na segunda-feira eles entram no programa e todos vão se conhecer. Eles foram brifados de como vai acontecer, mas cada um foi brifado que só ele ou ela é infiltrado. Eles acham que só vai ter um”, detalhou o diretor em coletiva na última semana.

Os dois escondidos são: Matheus Martins e Carol Lekkler. Ele é ator e DJ, já ela é Miss Bumbum Brasil 2022, além de ter participado do reality show "A Grande Conquista" — também da Record.

Veja o rosto dos infiltrados:

Matheus Martins Crédito: Reprodução

Carol Lekker Crédito: Reprodução