Quem é Tamires Assis, ex-de Davi Brito confirmada no 'A Fazenda 17'

Cunhã-Poranga do Boi Garantido que denunciou baiano por ameaça está no reality rural

Elis Freire

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 00:17

Tamires Assis é amazonense Crédito: Reprodução

Tamires Assis é uma das peoas de "A Fazenda 17", anunciada ao vivo na noite desta segunda-feira (15). A modelo amazonense está entre os 24 participantes e dois infiltrados (Matheus Martins e Carol Lekker) apresentados aos telespectadores durante o programa. Dançarina, modelo e influenciadora, Tamires ficou conhecida por uma denúncia de ameaça feita contra o campeão do BBB 24 Davi Brito.

Em 2024, os dois foram vistos juntos aos beijos durante o Festival de Parintins quando tiveram um relação de pouco mais de um mês. Mas, não parece ter sido nada bom o romance. Em agosto do mesmo ano, ela entrou na Justiça contra um baiano alegando que ele a ameaçou com uma arma durante uma videochamada. Este ano, Davi se tornou réu e chegou a ser foi ouvido na delegacia sobre o caso. Ela conseguiu uma medida protetiva contra o ex-BBB.

“Tive muito medo de fazer essa denúncia, com certeza, mas não importa quem está do outro lado, nós somos mulheres e, infelizmente, a violência psicológica é normalizada e não deve ser assim”, disse Tamires na época, em suas redes sociais.

Mas, Tamires é muito mais que um relacionamento com Davi. Ativista social, musa e dançarina ela é a atual Cunhã-Poranga do Boi Garantido. Integrante da ONG Manaós, a nova peoa ajuda a prestar assistência a comunidades indígenas e ribeirinhas do Amazonas. Além disso, a jovem busca sempre valorizar a cultura do norte do Brasil e dos povos originários.