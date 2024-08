POLêMICA

Arquivado? Processo de Tamires contra Davi Brito aparece como arquivada no TJ Bahia

No entanto, situação no Amazonas é diferente; entenda

Da Redação

Publicado em 8 de agosto de 2024 às 09:09

Davi e Tamires Crédito: Reprodução / Redes sociais

O processo movido por Tamires Assis, musa do Boi Garantido, contra Davi Brito, tem sido motivo de comentários nas redes sociais e, nesta quarta-feira (7), fãs do ex-BBB espalharam que a ação foi arquivada pelo sistema do Tribunal de Justiça da Bahia.

No entanto, não é bem assim que a Justiça funciona. O processo movido por Tamires foi realizado no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. O órgão do Norte do país entrou em contato com o TJBA para enviar a carta precatória da ação contra Davi, para que fosse entregue ao baiano.

Apesar de o caso ter aparecido como "arquivado" no Tribunal de Justiça da Bahia, o processo ainda corre no Amazonas, já que a missão de entregar a notificação para o ex-BBB foi concluída.

As informações foram publicadas pelo colunista Gabriel Perline, da revista Contigo. Ainda na matéria, a carta precatória deixa claro que, caso Davi descumpra a medida protetiva, ele poderá ser preso.

Ameaças

O ex-morador de Cajazeiras teria feito ameaças e, durante uma chamada de vídeo, exibiu uma arma de fogo na conversa, deixando a amazonense assustada.

"Tá vendo essa arma, imagina o que pode acontecer com qualquer pessoa, eu quero que você veja isso, isso aqui é para você também", teria dito Davi para Tamires.

Em outros documentos, a modelo do norte do país mostrou uma série de conversas com Davi e uma delas chamou a atenção. O ex-BBB no dia 15 de junho fez exatas 12 ligações em menos de 30 minutos para Tamires. "Tá ocupada? Tô com saudades. Não falou comigo hoje, tá de mal é?", questiona Davi. Um mês depois, no dia 16 de julho, Davi fez 16 ligações.

Ainda em junho, no dia 19, Davi volta a ligar diversas vezes para Tamires e, em uma dessas conversas, a ligação dura 9 minutos. No entanto, a chamada é desligada automaticamente, e o ex-BBB rebate: “Desligou, tá aí com seu camelinho né [sic]. Não quer mais saber de mim né”.

Outra conversa que chamou a atenção aconteceu no dia 3 de julho, onde Davi pediu a chave pix de Tamires para ele transferir R$ 30 mil e evitar declarar imposto de renda.

“Thamires [sic], me manda seu pix aí. Vou mandar um dinheiro pra sua conta. Na hora se [sic] transfere pra mim. Pode ser? Só pra eu não precisar declarar imposto de renda. Pode ser? 30 mil”, disse.