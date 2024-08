INVESTIMENTO?

Prêmio de R$ 2,9 milhões acabou? Davi, do BBB 24, já usou dinheiro com cinco casas e carros

Ex-motorista de aplicativo usou parte do prêmio com a família

Da Redação

Publicado em 7 de agosto de 2024 às 09:52

Davi Brito e os gastos pós BBB Crédito: Reds sociais

Para quem até dezembro morava de aluguel em Cajazeiras, o baiano Davi Brito fez seu 'pé de meia' após a saída do BBB 24, com a vitória e o prêmio milionário.

Em meio às polêmicas envolvendo o lado amoroso e até policial, o ex-motorista de aplicativo tem movimentado a conta bancária após receber os R$ 2,9 milhões do programa da Globo.

Segundo o próprio Davi, em conversa com os seguidores nas redes sociais, ele já comprou imóveis e carros. Ao todo, foram cinco casas e dois automóveis na garagem.

Nesta terça-feira (6), o pai de Davi, o pastor Dermeval Brito, recebeu a casa comprada pelo filho. A vontade do ex-BBB em deixar os familiares com imóveis próprios e com boas condições já era um desejo dele.

"Acabei de comprar uma casa para o meu pai. Já comprei uma casa para a minha mãe, casa para a minha irmã. Me sinto muito orgulhoso em poder ajudar minha família. Dessa maneira de estar proporcionando o conforto e lazer para eles", contou nos stories.

Em outros vídeos, Davi comentou que estava reformando um outro imóvel, mas não explicou de quem seria a casa. "A situação estava precária e, graças a Deus, estamos finalizando as reformas da casa. Já passamos a tinta e falta só o piso. Tem que trabalhar para conquistar as coisas na vida. A correria não para", disse.

Enquanto o pai recebe a casa, Davi comentou com o jornal Extra que está fazendo seu imóvel do zero, toda organizada e com detalhes dele.

"Estou construindo minha casa do zero. Quero toda planejada, organizadinha, sabendo onde fica cada planta. Sou virginiano (risos). Os projetos já começaram. É o que já gastei comigo", comentou.