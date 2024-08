OPINIÃO SINCERA

Sonia Abrão sai em defesa de Davi Brito após polêmicas sobre medida protetiva

Apresentadora relembrou época do BBB 24

Da Redação

Publicado em 6 de agosto de 2024 às 12:06

Sonia Abrão sai em defesa de Davi Brito Crédito: Rede TV / Instagram

Com as últimas polêmicas envolvendo Davi Brito, ex-BBB 24, a apresentadora Sonia Abrão, do programa A Tarde É Sua, na RedeTV!, se manifestou sobre a medida protetiva que a modelo Tamires Assis fez contra o baiano.

Nesta segunda-feira (6), a comandante do programa disse que desde a chegada dele no reality show da Globo já imaginava que ele iria causar, mas que votou em Davi devido à essência do baiano.

"Na essência do Davi que eu vi, que eu senti, que eu votei nele, ele é aquele cara do bem, sim, aquele menino sofrido desde cedo, aquele batalhador, aquele que tinha muitos sonhos, aquele cara que foi totalmente massacrado lá dentro, sofreu uma tensão horrorosa, enfrentou tudo, teve momentos de crise aguda", disse.

Ainda saindo em defesa do ganhador do Big Brother Brasil, Sonia Abrão enfatizou que não teria como o ex-brother fingir ser uma pessoa por três meses para conseguir ter o público do teu lado.

"Gente, aquilo não tem como ser uma interpretação. Aquilo não tem como ser um tipo que você vai carregar durante 100 dias. Ele era ele, ele era autêntico. E a gente não sabe o que tudo isso que estão fazendo com ele aqui fora vai mexer nessa essência de pureza diante da vida, de capacidade de sonhar e de superar tudo isso que está passando com ele".

Por fim, a apresentadora seguiu falando que, fora do reality show, Davi está enfrentando um mundo diferente, com pessoas que jogam sujo e terá de encarar as consequências.

"Mas, para mim, o Davi que a gente conheceu no BBB, aquele é o Davi de sempre. Esse que a gente está vendo aqui, está tendo que encarar um mundo que ele jamais imaginou, um mundo muito feio, onde as pessoas jogam muito sujo e ele vai ter que conviver com isso. Fora isso, a gente vai ter que aguardar as investigações".