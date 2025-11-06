Alerta: Inmet emite aviso de perigo para tempestade em 110 cidades baianas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 10:37
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (6), um alerta laranja de tempestade para 110 municípios da Bahia. O aviso, que indica perigo, é válido até as 10h de sexta-feira (7).
A previsão aponta chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, além de ventos intensos, que podem variar de 60 a 100 km/h, e queda de granizo. Segundo o Inmet, há risco de cortes de energia, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
As cidades afetadas estão distribuídas pelas regiões Centro-Sul Baiano, Extremo Oeste, Vale São-Franciscano da Bahia e Sul Baiano.
Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos perto de torres ou placas. Também é recomendado desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
Abaíra
Anagé
Angical
Aracatu
Baianópolis
Barra
Barra do Choça
Barreiras
Belo Campo
Bom Jesus da Lapa
Boquira
Botuporã
Brejolândia
Brumado
Buritirama
Caatiba
Caculé
Caetanos
Caetité
Canápolis
Candiba
Cândido Sales
Caraíbas
Carinhanha
Catolândia
Caturama
Cocos
Condeúba
Cordeiros
Coribe
Correntina
Cotegipe
Cristópolis
Dom Basílio
Encruzilhada
Érico Cardoso
Eunápolis
Feira da Mata
Formosa do Rio Preto
Guajeru
Guanambi
Guaratinga
Ibiassucê
Ibipitanga
Ibitiara
Ibotirama
Igaporã
Itagimirim
Itamaraju
Itambé
Itanhém
Itapebi
Itapetinga
Itarantim
Ituaçu
Iuiu
Jaborandi
Jacaraci
Jucuruçu
Jussiape
Lagoa Real
Licínio de Almeida
Livramento de Nossa Senhora
Luís Eduardo Magalhães
Macarani
Macaúbas
Maetinga
Maiquinique
Malhada
Malhada de Pedras
Mansidão
Matina
Medeiros Neto
Mirante
Morpará
Mortugaba
Muquém do São Francisco
Novo Horizonte
Oliveira dos Brejinhos
Palmas de Monte Alto
Paramirim
Paratinga
Piatã
Pindaí
Piripá
Potiraguá
Presidente Jânio Quadros
Riachão das Neves
Riacho de Santana
Ribeirão do Largo
Rio de Contas
Rio do Antônio
Rio do Pires
Santa Maria da Vitória
Santana
Santa Rita de Cássia
São Desidério
São Félix do Coribe
Sebastião Laranjeiras
Serra do Ramalho
Serra Dourada
Sítio do Mato
Tabocas do Brejo Velho
Tanhaçu
Tanque Novo
Tremedal
Urandi
Vereda
Vitória da Conquista
Wanderley