Alerta: Inmet emite aviso de perigo para tempestade em 110 cidades baianas

Ventos podem chegar a 100 km/h

Esther Morais

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 10:37

Vitória da Conquista é uma das cidades em alerta Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Vitória da Conquista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (6), um alerta laranja de tempestade para 110 municípios da Bahia. O aviso, que indica perigo, é válido até as 10h de sexta-feira (7).

A previsão aponta chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, além de ventos intensos, que podem variar de 60 a 100 km/h, e queda de granizo. Segundo o Inmet, há risco de cortes de energia, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

As cidades afetadas estão distribuídas pelas regiões Centro-Sul Baiano, Extremo Oeste, Vale São-Franciscano da Bahia e Sul Baiano.

Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos perto de torres ou placas. Também é recomendado desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Cidades atingidas pelo alerta:

Abaíra

Anagé

Angical

Aracatu

Baianópolis

Barra

Barra do Choça

Barreiras

Belo Campo

Bom Jesus da Lapa

Boquira

Botuporã

Brejolândia

Brumado

Buritirama

Caatiba

Caculé

Caetanos

Caetité

Canápolis

Candiba

Cândido Sales

Caraíbas

Carinhanha

Catolândia

Caturama

Cocos

Condeúba

Cordeiros

Coribe

Correntina

Cotegipe

Cristópolis

Dom Basílio

Encruzilhada

Érico Cardoso

Eunápolis

Feira da Mata

Formosa do Rio Preto

Guajeru

Guanambi

Guaratinga

Ibiassucê

Ibipitanga

Ibitiara

Ibotirama

Igaporã

Itagimirim

Itamaraju

Itambé

Itanhém

Itapebi

Itapetinga

Itarantim

Ituaçu

Iuiu

Jaborandi

Jacaraci

Jucuruçu

Jussiape

Lagoa Real

Licínio de Almeida

Livramento de Nossa Senhora

Luís Eduardo Magalhães

Macarani

Macaúbas

Maetinga

Maiquinique

Malhada

Malhada de Pedras

Mansidão

Matina

Medeiros Neto

Mirante

Morpará

Mortugaba

Muquém do São Francisco

Novo Horizonte

Oliveira dos Brejinhos

Palmas de Monte Alto

Paramirim

Paratinga

Piatã

Pindaí

Piripá

Potiraguá

Presidente Jânio Quadros

Riachão das Neves

Riacho de Santana

Ribeirão do Largo

Rio de Contas

Rio do Antônio

Rio do Pires

Santa Maria da Vitória

Santana

Santa Rita de Cássia

São Desidério

São Félix do Coribe

Sebastião Laranjeiras

Serra do Ramalho

Serra Dourada

Sítio do Mato

Tabocas do Brejo Velho

Tanhaçu

Tanque Novo

Tremedal

Urandi

Vereda

Vitória da Conquista