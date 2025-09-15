variedades

Ama livros? Veja como usá-los na decoração de casa

Arquitetas compartilham estratégias para destacar os exemplares nos ambientes

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 13:00

Os livros podem tornar a decoração mais charmosa e funcional Crédito: Projeto: VilaVille Arquitetura e Interiores | Imagem: Robson Fotógrafo

Os livros têm o poder de nos transportar para novas descobertas e cenários, despertando emoções e ampliando horizontes. Na decoração, esse encanto não é diferente: eles assumem papel de destaque, conferindo um toque intelectual e acolhedor aos ambientes. Assim, integrá-los aos espaços da casa é uma forma natural e criativa de valorizar não apenas o conteúdo que carregam, mas também a estética e a atmosfera que ajudam a compor.

“Os livros podem ser elementos decorativos muito especiais, adicionando personalidade, estilo e um toque de sofisticação.Além de enriquecerem a mente com conhecimento, eles podem ser dispostos de diversas maneiras em prateleiras , mesinhas ou até mesmo empilhados, criando composições originais. Por fim, podem servir como suporte para outros objetos ou compor paredes temáticas”, afirmam as arquitetas Fabiana Villegas e Gabriela Vilarrubia, do escritórioVilaVille Arquitetura e Interiores.

A seguir, elas compartilham dicas criativas para dar protagonismo aos livros na decoração e transformar os ambientes em espaços cheios de estilo. Confira!

1. Crie um ambiente funcional e agradável

Para quem tem grande quantidade em seu acervo, as profissionais indicam a criação de um ambiente que seja tanto funcional quanto agradável ao olhar. “Organizamos os livros por tamanho, cores e temas. Para isso, utilizamos prateleiras, nichos, mesas, aparadores e outras formas de distribuir de forma lógica o material”, afirmam elas. Para dar destaque, elas ressaltam a importância de uma boa iluminação — que seja feita de forma direta ou indireta, por meio de abajures, luminárias de piso e arandelas charmosas.

2. Invista em mobília solta

Caso o morador tenha poucos livros ou revistas, as profissionais preferem colocar as unidades em mobília solta, como em mesas de centro e aparadores, dessa maneira cada exemplar recebe protagonismo e se torna parte da decoração — principalmente se forem unidades grandes ou com uma capa que chame a atenção (especialmente os fotográficos).

Para isso, vale contar com outros elementos próximos, como porta-retratos, quadros (que podem ser temáticos de obras ou filmes), adornos, cachepôs, plantas, mantas, almofadas, caixas etc. Essa composição entre diferentes objetos criará um lar mais moderno.

3. Construa sua coleção aos poucos

É fato que muita gente sente vontade de possuir uma casa repleta de livros. No entanto, Fabiana Villegas e Gabriela Vilarrubia orientam para ir com calma. “Mesmo se os proprietários ainda possuem uma coleção pequena, não há a necessidade de comprar um volume maior rapidamente. O ideal é que a decoração seja construída no dia a dia, de acordo com o desenvolvimento e a leitura de quem vive lá. É como se os livros pudessem ajudar a contar a história dos próprios moradores no decorrer dos anos, não há nada mais poético”, contam.

Livros com capas neutras são perfeitos para um decór mais

4. Escolha livros com apelo visual e personalidade

Caso o cliente deseje comprar alguns livros com apelo mais visual, as profissionais indicam publicações sobre arquitetura e design , países, fauna e flora. Elas também adoram capas neutras (em um décor mais clean ) ou as exóticas para chamar a atenção.

“E, se a pessoa tem uma formação profissional específica, usamos e abusamos desse tema para deixar a casa com ainda mais personalidade. Imagine um piloto de avião que tem diversos títulos sobre o assunto, seria incrível!”, dizem.

5. Varie a disposição

Quanto à disposição/distribuição, tudo vai depender dos espaços que serão decorados. “Se for uma grande estante, utilizamos livros em pé e deitados para criar diferentes alturas. Em móveis soltos, optamos por livros deitados e empilhados, com o maior na base. Em nichos e colmeias, caso não sejam muito grandes, optamos por unidades na vertical e colocamos outros adornos juntos, como um cachepô com vegetação caída”, dizem as profissionais.

6. Aposte em livros-caixa

Para decorar, vale apostar também nos “livros-caixa”, que representam uma solução interessante para ser colocada em aparadores, mesas de centro e áreas de recepção justamente pela sua dupla função: decorativa e de armazenamento (principalmente para quem tem pouco espaço no lar).