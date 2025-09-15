Ama livros? Veja como usá-los na decoração de casa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Portal Edicase
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 13:00
Os livros têm o poder de nos transportar para novas descobertas e cenários, despertando emoções e ampliando horizontes. Na decoração, esse encanto não é diferente: eles assumem papel de destaque, conferindo um toque intelectual e acolhedor aos ambientes. Assim, integrá-los aos espaços da casa é uma forma natural e criativa de valorizar não apenas o conteúdo que carregam, mas também a estética e a atmosfera que ajudam a compor.
“Os livros podem ser elementos decorativos muito especiais, adicionando personalidade, estilo e um toque de sofisticação.Além de enriquecerem a mente com conhecimento, eles podem ser dispostos de diversas maneiras em prateleiras , mesinhas ou até mesmo empilhados, criando composições originais. Por fim, podem servir como suporte para outros objetos ou compor paredes temáticas”, afirmam as arquitetas Fabiana Villegas e Gabriela Vilarrubia, do escritórioVilaVille Arquitetura e Interiores.
A seguir, elas compartilham dicas criativas para dar protagonismo aos livros na decoração e transformar os ambientes em espaços cheios de estilo. Confira!
Traças comem livros e roupas
Para quem tem grande quantidade em seu acervo, as profissionais indicam a criação de um ambiente que seja tanto funcional quanto agradável ao olhar. “Organizamos os livros por tamanho, cores e temas. Para isso, utilizamos prateleiras, nichos, mesas, aparadores e outras formas de distribuir de forma lógica o material”, afirmam elas. Para dar destaque, elas ressaltam a importância de uma boa iluminação — que seja feita de forma direta ou indireta, por meio de abajures, luminárias de piso e arandelas charmosas.
Caso o morador tenha poucos livros ou revistas, as profissionais preferem colocar as unidades em mobília solta, como em mesas de centro e aparadores, dessa maneira cada exemplar recebe protagonismo e se torna parte da decoração — principalmente se forem unidades grandes ou com uma capa que chame a atenção (especialmente os fotográficos).
Para isso, vale contar com outros elementos próximos, como porta-retratos, quadros (que podem ser temáticos de obras ou filmes), adornos, cachepôs, plantas, mantas, almofadas, caixas etc. Essa composição entre diferentes objetos criará um lar mais moderno.
É fato que muita gente sente vontade de possuir uma casa repleta de livros. No entanto, Fabiana Villegas e Gabriela Vilarrubia orientam para ir com calma. “Mesmo se os proprietários ainda possuem uma coleção pequena, não há a necessidade de comprar um volume maior rapidamente. O ideal é que a decoração seja construída no dia a dia, de acordo com o desenvolvimento e a leitura de quem vive lá. É como se os livros pudessem ajudar a contar a história dos próprios moradores no decorrer dos anos, não há nada mais poético”, contam.
Caso o cliente deseje comprar alguns livros com apelo mais visual, as profissionais indicam publicações sobre arquitetura e design , países, fauna e flora. Elas também adoram capas neutras (em um décor mais clean ) ou as exóticas para chamar a atenção.
“E, se a pessoa tem uma formação profissional específica, usamos e abusamos desse tema para deixar a casa com ainda mais personalidade. Imagine um piloto de avião que tem diversos títulos sobre o assunto, seria incrível!”, dizem.
Quanto à disposição/distribuição, tudo vai depender dos espaços que serão decorados. “Se for uma grande estante, utilizamos livros em pé e deitados para criar diferentes alturas. Em móveis soltos, optamos por livros deitados e empilhados, com o maior na base. Em nichos e colmeias, caso não sejam muito grandes, optamos por unidades na vertical e colocamos outros adornos juntos, como um cachepô com vegetação caída”, dizem as profissionais.
Para decorar, vale apostar também nos “livros-caixa”, que representam uma solução interessante para ser colocada em aparadores, mesas de centro e áreas de recepção justamente pela sua dupla função: decorativa e de armazenamento (principalmente para quem tem pouco espaço no lar).
Por Karina Monteiro