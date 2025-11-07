ASTROLOGIA

Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)

Os quatro signos sentirão uma força invisível guiando seus próximos passos

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 05:00

Signos e mensagem do universo Crédito: Reprodução

Nesta sexta-feira, dia 7 de novembro, o universo envia sinais claros para quatro signos do zodíaco. É um momento de confirmação e propósito, quando tudo parece se encaixar e você entende que está exatamente onde deveria estar. As mensagens chegam de forma sutil, através de coincidências, conversas ou simples intuições. Basta estar atento. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão

Algo que você vinha duvidando começa a se provar verdadeiro, Leão. A vida traz um sinal de que você está no caminho certo — e tudo o que parecia incerto começa a se alinhar. Esta sexta é um lembrete de que o tempo das coisas é perfeito, e o universo está preparando o terreno para o seu sucesso.

Dica cósmica: Confie na direção que a vida está tomando. Nada foi em vão.

Virgem

Os resultados começam a aparecer, Virgem — e não por acaso. O universo te mostra que o equilíbrio vale mais do que a perfeição. Você vem aprendendo a fazer o seu melhor e deixar o resto fluir, e agora verá o retorno disso.

Dica cósmica: Observe os sinais e coincidências. Eles estão te guiando para o que é seu.

Escorpião

O universo confirma, Escorpião: suas escolhas recentes foram as certas. Você está colhendo os frutos da sua transformação, e o processo de cura está em andamento. A energia do dia é leve e certeira, mostrando que você não precisa forçar o que já está destinado.

Dica cósmica: Continue no seu ritmo - o que é seu está se aproximando com naturalidade.

Peixes

A sintonia espiritual está mais forte do que nunca, Peixes. Nesta sexta, o universo te envia um sinal suave, mas profundo, de que você está no caminho certo. Mesmo com dúvidas recentes, há uma sensação de paz e propósito tomando forma.

Dica cósmica: Confie na sua intuição, ela é a sua bússola mais precisa.