Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)

Os quatro signos sentirão uma força invisível guiando seus próximos passos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 05:00

Signos e mensagem do universo
Signos e mensagem do universo Crédito: Reprodução

Nesta sexta-feira, dia 7 de novembro, o universo envia sinais claros para quatro signos do zodíaco. É um momento de confirmação e propósito, quando tudo parece se encaixar e você entende que está exatamente onde deveria estar. As mensagens chegam de forma sutil, através de coincidências, conversas ou simples intuições. Basta estar atento. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão

Algo que você vinha duvidando começa a se provar verdadeiro, Leão. A vida traz um sinal de que você está no caminho certo — e tudo o que parecia incerto começa a se alinhar. Esta sexta é um lembrete de que o tempo das coisas é perfeito, e o universo está preparando o terreno para o seu sucesso.

Dica cósmica: Confie na direção que a vida está tomando. Nada foi em vão.

Características do signo de Leão

Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Leão por Reprodução

Virgem

Os resultados começam a aparecer, Virgem — e não por acaso. O universo te mostra que o equilíbrio vale mais do que a perfeição. Você vem aprendendo a fazer o seu melhor e deixar o resto fluir, e agora verá o retorno disso.

Dica cósmica: Observe os sinais e coincidências. Eles estão te guiando para o que é seu.

Características do signo de Virgem

Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Virgem por Reprodução

Escorpião

O universo confirma, Escorpião: suas escolhas recentes foram as certas. Você está colhendo os frutos da sua transformação, e o processo de cura está em andamento. A energia do dia é leve e certeira, mostrando que você não precisa forçar o que já está destinado.

Dica cósmica: Continue no seu ritmo - o que é seu está se aproximando com naturalidade.

Características de Escorpião

Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
1 de 6
Características de Escorpião por Reprodução

Peixes

A sintonia espiritual está mais forte do que nunca, Peixes. Nesta sexta, o universo te envia um sinal suave, mas profundo, de que você está no caminho certo. Mesmo com dúvidas recentes, há uma sensação de paz e propósito tomando forma.

Dica cósmica: Confie na sua intuição, ela é a sua bússola mais precisa.

Características de Peixes

Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
1 de 8
Características de Peixes por Reprodução

Tags:

Signo Leão Virgem Escorpião Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

