Cor e número da sorte: energia de prosperidade e boas escolhas nesta sexta-feira (7 de novembro)

Giuliana Mancini
Publicado em 7 de novembro de 2025 às 09:00
O horóscopo de hoje, 7 de novembro, traz um lembrete sobre equilíbrio e foco: quanto mais alinhamos mente e emoção, mais facilmente atraímos sorte e prosperidade. Cada signo recebe um impulso especial nesta sexta-feira - descubra sua cor e número da sorte para aproveitar melhor as oportunidades do dia. A previsão é do site "Hindustan Times".
Áries
Hoje pede calma diante de pressões e responsabilidades. Respire fundo antes de agir e evite decisões impulsivas, especialmente com dinheiro ou trabalho.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 18
Touro
Você tende a enxergar o lado positivo de tudo, e isso atrai resultados concretos. Aproveite as boas ideias, mas guarde parte dos ganhos.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 9
Gêmeos
Um reencontro pode trazer boas lembranças e renovar laços. Evite excessos e mantenha o foco nas prioridades do dia.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 22
Câncer
A calma é sua melhor aliada. Revisar planos financeiros ou profissionais pode render alívio e segurança.
Cor da sorte: Bordô
Número da sorte: 3
Leão
Reconhecimento por esforços passados pode chegar de forma inesperada. Confie em você e siga cultivando disciplina.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 11
Virgem
Um clima de harmonia em casa pode inspirar clareza mental e foco. Aproveite para cuidar das finanças com organização.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 1
Libra
O momento é favorável para agir e ver resultados rápidos. Evite indecisões e aposte em atitudes práticas.
Cor da sorte: Azul-claro
Número da sorte: 5
Escorpião
Paciência é o segredo do dia. Seus esforços terão retorno, não se apresse. Valorize os vínculos e o equilíbrio emocional.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 4
Sagitário
O dia convida ao movimento e à leveza. Evite se sobrecarregar e mantenha o bom humor diante de imprevistos.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 6
Capricórnio
Investigue bem antes de decidir sobre dinheiro. Gestos de gentileza podem abrir portas inesperadas.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 17
Aquário
Evite se desgastar com pequenas demandas. Uma pausa estratégica pode restaurar o equilíbrio.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 7
Peixes
Seu instinto está forte, confie nele. Organize tarefas com calma e evite se sobrecarregar emocionalmente.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 2