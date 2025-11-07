Acesse sua conta
Cor e número da sorte: energia de prosperidade e boas escolhas nesta sexta-feira (7 de novembro)

Dicas astrológicas para atrair sorte, boas energias e equilíbrio

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 09:00

Número e cor da sorte dos signos
Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

O horóscopo de hoje, 7 de novembro, traz um lembrete sobre equilíbrio e foco: quanto mais alinhamos mente e emoção, mais facilmente atraímos sorte e prosperidade. Cada signo recebe um impulso especial nesta sexta-feira - descubra sua cor e número da sorte para aproveitar melhor as oportunidades do dia. A previsão é do site "Hindustan Times".

Áries

Hoje pede calma diante de pressões e responsabilidades. Respire fundo antes de agir e evite decisões impulsivas, especialmente com dinheiro ou trabalho.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 18

Touro

Você tende a enxergar o lado positivo de tudo, e isso atrai resultados concretos. Aproveite as boas ideias, mas guarde parte dos ganhos.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 9

Gêmeos

Um reencontro pode trazer boas lembranças e renovar laços. Evite excessos e mantenha o foco nas prioridades do dia.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 22

Câncer

A calma é sua melhor aliada. Revisar planos financeiros ou profissionais pode render alívio e segurança.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 3

Leão

Reconhecimento por esforços passados pode chegar de forma inesperada. Confie em você e siga cultivando disciplina.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 11

Virgem

Um clima de harmonia em casa pode inspirar clareza mental e foco. Aproveite para cuidar das finanças com organização.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 1

Libra

O momento é favorável para agir e ver resultados rápidos. Evite indecisões e aposte em atitudes práticas.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 5

Escorpião

Paciência é o segredo do dia. Seus esforços terão retorno, não se apresse. Valorize os vínculos e o equilíbrio emocional.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 4

Sagitário

O dia convida ao movimento e à leveza. Evite se sobrecarregar e mantenha o bom humor diante de imprevistos.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 6

Capricórnio

Investigue bem antes de decidir sobre dinheiro. Gestos de gentileza podem abrir portas inesperadas.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 17

Aquário

Evite se desgastar com pequenas demandas. Uma pausa estratégica pode restaurar o equilíbrio.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 7

Peixes

Seu instinto está forte, confie nele. Organize tarefas com calma e evite se sobrecarregar emocionalmente.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 2

