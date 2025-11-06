Acesse sua conta
Menino atacado por 400 abelhas sobrevive fingindo ser Vegeta, do Dragon Ball Z

Fã de Dragon Ball Z supera ataque de 400 abelhas fingindo ser o Príncipe Saiyajin

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 10:00

Garoto picado por abelhas usa Força Total para resistir à dor
Garoto picado por abelhas usa Força Total para resistir à dor Crédito: YouTube

Fãs de Dragon Ball Z em todo o mundo têm se inspirado em seus heróis favoritos, mas um garoto levou essa admiração para um nível de poder impressionante. Um jovem de apenas 11 anos, morador de Phoenix, nos Estados Unidos, foi levado às pressas para o hospital após um ataque de cerca de 400 abelhas africanizadas, conhecidas por sua letalidade.

O que o manteve firme em um momento de dor extrema foi a determinação de um dos personagens mais icônicos do anime: o Príncipe Saiyajin, Vegeta.

Andrew Kunz se agarrou à força do anti-herói de Dragon Ball Z para suportar a dor das picadas venenosas. A bravura do garoto, que "fingiu ser Vegeta liberando seu poder máximo com o golpe 'Força Total'", ganhou as manchetes e o coração dos fãs da franquia, provando que a coragem dos guerreiros Saiyajins transcende as telas.

O incidente aconteceu quando Andrew, brincando com um amigo, atirou em um carro abandonado sem saber que ali estava instalado um grande enxame de abelhas. O barulho e a vibração dos disparos agitaram os insetos, que atacaram o menino. A rápida ação dos socorristas, após o chamado de sua avó, foi crucial, mas a mente focada de Andrew foi a chave para sua resistência.

A coragem Saiyajin na vida real

Você se lembra de como os heróis de Dragon Ball Z parecem invencíveis mesmo nas piores batalhas? Foi essa mentalidade que Andrew usou. Enquanto lutava por sua vida, ele canalizou a atitude e o poder de Vegeta para se manter de pé. Este ato mostra como a cultura pop, animes e seus personagens podem se tornar uma verdadeira fonte de força e inspiração.

Quando finalmente recuperou a consciência no hospital, Andrew Kunz demonstrou que a lição de Vegeta foi bem aprendida.

Entrevistado por repórteres locais, ele proferiu uma frase que instantaneamente se tornou um meme inspirador entre a comunidade otaku: "Meu nome é Andrew, mas podem me chamar de Vegeta". O garoto ainda está em tratamento, mas os médicos esperam que ele se recupere completamente.

Por que Vegeta se orgulharia

Certamente, o Príncipe dos Saiyajins teria um sorriso de canto de boca (embora a contragosto!) com a atitude de Andrew. Afinal, Vegeta sempre valorizou a superação e a coragem inabalável no campo de batalha.

Não é de hoje que o anti-herói se tornou um modelo para muitos fãs, justamente por sua jornada de redenção e busca constante por poder. Portanto, esse ato de bravura de Andrew certamente teria elevado os níveis de poder de Vegeta para "mais de 9000"!

