CURIOSIDADES

País mais feliz do mundo oferece R$ 120 mil para quem quiser morar lá por 10 anos

Programa transforma abandono em oportunidade para novas famílias

Agência Correio

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 08:30

Programa transforma abandono em oportunidade para novas famílias Crédito: (Reprodução/ YouTube)

Pensar em um incentivo à mudança pode soar como algo improvável, mas é exatamente o que o vilarejo de Albinen, na Suíça, está oferecendo: dinheiro para quem decidir se mudar para lá. Criada com o objetivo de revitalizar uma comunidade alpina que vem perdendo habitantes, a proposta chama atenção por unir paisagens deslumbrantes e regras bem definidas para quem quiser participar.

Nesse contexto, o incentivo à mudança surge como uma medida ousada e cuidadosamente planejada. A seguir, entenda como funciona o programa, quais são suas condições, o perfil do local e o que essa iniciativa revela sobre qualidade de vida, migração e recuperação de vilarejos no interior da Europa.

Turismo e Viagem - a arte de viajar 1 de 9

A proposta financeira e o contexto

O programa oferece um pagamento de cerca de CHF 20.000 (aproximadamente 135 mil reais) por adulto que decidir viver em Albinen. Há ainda um valor adicional de CHF 10.000 por cada criança da família.

O vilarejo, localizado nos Alpes suíços, busca reverter o esvaziamento populacional e atrair moradores permanentes.

A ideia é que os novos residentes contribuam de forma ativa para a economia e a vida comunitária local. O incentivo à mudança, portanto, não se trata apenas de um benefício financeiro, mas de uma estratégia voltada à revitalização de uma região que perdeu muitos habitantes ao longo dos anos.

As condições para participar

Embora a oferta seja tentadora, ela vem acompanhada de exigências rigorosas. Os interessados devem ter menos de 45 anos e se comprometer a viver no local por pelo menos dez anos.

Além disso, é necessário comprar ou construir um imóvel no valor mínimo de CHF 200.000 (cerca de €212.000), que deve servir como residência principal, e não casa de férias.

O programa também estabelece que estrangeiros precisam possuir permissão de residência válida. Caso alguma das condições não seja cumprida, o valor recebido deve ser devolvido.

Assim, o incentivo à mudança funciona como uma via de compromisso mútuo, garantindo que apenas quem realmente deseja se estabelecer na região participe da iniciativa.

O estilo de vida e os atrativos locais

Albinen está situada a cerca de 1.300 metros de altitude, no cantão de Valais, e há alguns anos enfrentava um forte declínio populacional. Muitas casas estavam sendo usadas apenas como refúgios de fim de semana, e até a escola local chegou a ser fechada.

Apesar disso, o vilarejo oferece um cenário digno de cartão-postal: montanhas cobertas de neve, ar puro e um cotidiano tranquilo. O local conta com transporte regular para cidades próximas e apresenta o alto padrão de segurança e bem-estar típico da Suíça.

O incentivo à mudança, portanto, vai além da recompensa financeira é também um convite para quem busca uma vida mais equilibrada e próxima da natureza.

Desafios e reflexões sobre o projeto

Mesmo com o apelo da proposta, morar em Albinen exige adaptação. Trata-se de uma comunidade pequena, com poucos serviços disponíveis, deslocamentos mais longos e ritmo de vida mais lento. Não há escola, banco ou agência dos correios; o vilarejo conta apenas com um pequeno comércio e um pub.

Além disso, o investimento inicial e o compromisso de permanência tornam o programa acessível principalmente para quem já tem estabilidade financeira e deseja mudar de estilo de vida. Ainda assim, a iniciativa desperta reflexões importantes sobre como pequenas comunidades podem se reinventar sem perder sua essência.