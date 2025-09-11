TÁ CERTO?

‘Versão adolescente’ da Gracyanne? Duda Guerra mostra dieta com 20 ovos por dia e deixa nutricionistas em choque

Influenciadora de 17 anos faz dieta baseada em clara de ovos

Felipe Sena

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 18:00

FdUDA gUERRA Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora digital Duda Guerra, que se envolveu numa polêmica com Benício Huck, filho do apresentador Luciano Huck, surpreendeu os seguidores ao publicar um vídeo no Tik Tok, em que aparece em frente a uma mesa com várias placas de ovos.

Rotina de Duda Guerra 1 de 5

“Tudo que eu como em um dia fazendo uma dieta de ovo”, diz a influencer no início do vídeo. Durante o vídeo, Duda Guerra mostra detalhes e todas as refeições feitas da dieta rica em proteínas.

Antes de ir para a academia [pré-treino], a influenciadora consome uma fatia de pão, além de um omelete, com 5 ovos, sendo 4 claras e apenas uma gema.

“Todo mundo me pergunta ‘porque’, é basicamente: a gema é a gordura do ovo e como eu to evitando ganhar gordura nesse processo, eu tiro as outras [gemas]”, explica. No almoço, são 7 ovos sem a gema. Já no jantar, são 8 claras. Ao fim do dia, as refeições totalizam 20 ovos.

Após mostrar sua rotina de alimentação, é inevitável não lembrar da dançarina e influencer Gracyanne Barbosa, que já revelou em entrevistas, consumir 40 ovos por dia, sendo a maioria clara. Assim como a musa fitness, Duda Guerra tem feito uma rotina de alimentação focada no emagrecimento.

Gracyanne tem buscado a perda de peso para performar melhor no Dança dos Famosos. De acordo com a ex de Belo, estava “muito pesada” para realizar as técnicas de dança que o quadro exibido no Domingão com Huck exige.

A publicação, no entanto, gerou diversos comentários de estudantes de Nutrição e outros, que afirmaram que a dieta da influencer não é correta. “Eu estudando Nutrição vendo isso”, escreveu uma seguidora com vários emojis de palhaço.

“Ela [disse] que passa [por] uma nutricionista, [mas que] nutricionista é essa? Essas dietas ‘do ovo’ são sempre tão restritivas”, escreveu. “O terror dos nutricionistas”, disse outra. “Virginia 2”, riu ao comentar outra. “Gordura do ovo, gema? Estou estudando Nutrição e ouvindo isso”, disse outra.

Duda Guerra e treta com Antonela Braga

Duda Guerra e outra influenciadora digital, Antonella Braga, já produziam conteúdos para as redes sociais, mas tiveram uma guinada com após uma polêmica envolvendo Benício Huck, filho do apresentador.

Duda Guerra e Benício Huck 1 de 17

Tudo começou quando durante uma viagem Duda não gostou nada depois que Antonella pediu para seguir o perfil privado do herdeiro de Huck. Movida por ciúmes, Duda confrontou Antonela.

Na época, as duas publicaram pronunciamentos no Tik Tok e Instagram, apresentando suas versões dos fatos. O conflito se estendeu para outras influenciadoras presentes na viagem, como Liz Macedo e Julia Pimentel, que estavam envolvidas no grupo de amizade.

Até mesmo a Família Huck chegou a ser envolvida na confusão. Angélica, mãe de Benício, foi envolvida acidentalmente na polêmica ao curtir um comentário que criticava Duda, o que foi visto como um desrespeito por alguns internautas. A apresentadora chegou a se pronunciar sobre o episódio, considerando-o “doloroso” e relembrou como é crescer com uma vida pública.