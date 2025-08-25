VEJA ROTINA!

Aos 17 anos, Duda Guerra revela rotina para manter o shape em dia; confira

Influenciadora segue uma dieta saudável e treina pesado

Felipe Sena

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 23:23

Influenciadora treina pesado com ajuda de personal Crédito: Reprodução | Redes Sociais

“O que esses adolescentes estão tomando?”, “Na minha época não era assim” são alguns dos comentários que adolescentes famosos recebem nas redes sociais por causa da evolução do corpo.

Hoje, diferente dos jovens das outras gerações, existe uma preocupação grande em relação a saúde, e sobretudo a estética do corpo, o que não é diferente com a influenciadora digital Duda Guerra, que recentemente foi apontada como affair do filho mais novo de Faustão, Rodrigo Silva, de 17 anos.

A jovem de 17 anos compartilha a rotina de treinos e alimentação nas redes sociais para manter o shape em dia.

Confira rotina de Duda Guerra:

- Geralmente, a influenciadora acorda às 8h e já parte para o café da manhã, com o clássico brasileiro pão francês com ovo. No entanto, ela prepara o ovo de maneira diferente, com especiarias e tomate. A junção do carboidrato e proteína dá energia e gás para o dia.

- Duda costuma treinar com ajuda de um personal volta das 10h da manhã e pega pesado nos treinos, com variações de treino. Em alguns exercícios de quadríceps, a influenciadora chega a colocar 160 kg em alguns aparelhos.

- Para recuperar a energia após o treino, a influenciadora consome fontes de proteína e também carboidrato, como o arroz, filé de proteína magra, como peixe. Além de salada de legumes com cenoura e abobrinha.

- Por volta das 15h da tarde, Duda faz cardio na esteira por 40 min.

- Em seguida, costuma comer um lanche, como metade de um pão recheado com banana e queijo, e a outra metade, como um avocado toast - pão com abacate e algumas especiarias.

- A tarde comparece a compromissos e não costuma ter uma dieta muito rígida, se permitindo algumas refeições fora do plano.

Inclusive, nesta segunda-feira (25), a influenciadora revelou que, apesar de estar num momento em que tenta “seguir a dieta certinha”, esteve em um evento em que mostrou nos stories comer outros pratos.

“Eu fiz um lanche reforçado em casa, achando que eu não fosse comer nada aqui, mas esse menu está impecável gente: entradinha de atum, prato principal tem peixinho grelhado, gente estou amando”, disse Duda.