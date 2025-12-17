Astrologia alerta: escolhas profissionais precisam da atenção destes signos a partir de hoje (17 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 21:21
O céu desta quarta-feira, 17 de dezembro, não favorece atitudes precipitadas no trabalho. Ao contrário: a energia pede análise, revisão e escolhas bem pensadas.
Projetos em andamento pedem ajustes, conversas exigem diplomacia e decisões tomadas hoje tendem a impactar os próximos passos profissionais.
revisar contratos e acordos;
reorganizar prioridades;
planejar próximos movimentos;
evitar conflitos desnecessários;
agir com visão de longo prazo.
Quem respeitar o ritmo do dia colhe resultados mais sólidos.