Veja a lista completa dos pré-indicados ao Oscar 2026; Brasil aparece em quatro categorias

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 17:21
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou nesta terça-feira (16) as pré-listas oficiais do Oscar 2026, conhecidas como shortlists. Ao todo, 12 categorias tiveram seus nomes revelados, antecipando quem continua vivo na corrida por uma indicação oficial.
O Brasil marcou presença em quatro categorias diferentes, com destaque para o longa “O Agente Secreto”, que aparece entre os pré-selecionados de Melhor Filme Internacional e também em Direção de Elenco.
A lista final com os cinco indicados de cada categoria será anunciada no dia 22 de janeiro de 2026. A cerimônia do Oscar acontece em 2 de março.
