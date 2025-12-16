CINEMA

Veja a lista completa dos pré-indicados ao Oscar 2026; Brasil aparece em quatro categorias

Academia divulgou os filmes e profissionais que seguem na disputa por uma vaga na maior premiação do cinema

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 17:21

'Sonhos de Trem', Adolpho Veloso Crédito: Divulgação

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou nesta terça-feira (16) as pré-listas oficiais do Oscar 2026, conhecidas como shortlists. Ao todo, 12 categorias tiveram seus nomes revelados, antecipando quem continua vivo na corrida por uma indicação oficial.

O Brasil marcou presença em quatro categorias diferentes, com destaque para o longa “O Agente Secreto”, que aparece entre os pré-selecionados de Melhor Filme Internacional e também em Direção de Elenco.

A lista final com os cinco indicados de cada categoria será anunciada no dia 22 de janeiro de 2026. A cerimônia do Oscar acontece em 2 de março.

A seguir, veja todas as pré-listas das categorias que contam com brasileiros:

Melhor Filme Internacional

"Belén: Uma história de injustiça" (Argentina)

"O agente secreto" (Brasil)

"Foi apenas um acidente" (França)

"O som da queda" (Alemanha)

"Homebound" (Índia)

"O bolo do presidente" (Iraque)

"Kokuho" (Japão)

"Tudo que resta de você" (Jordânia)

"Valor sentimental" (Noruega)

"Palestina 36" (Palestina)

"A única saída" (Coreia do Sul)

"Sirât" (Espanha)

"Late Shift" (Suíça)

"A garota canhota" (Taiwan)

"A Voz de Hind Rajab" (Tunísia)

Melhor Direção de Elenco

"Frankenstein"

"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"

"Marty Supreme"

"Uma batalha após a outra"

"O agente secreto"

"Valor sentimental"

"Pecadores"

"Sirât"

"A hora do mal"

"Wicked: Parte 2"

Melhor Fotografia

"Balada de um jogador"

"Bugonia"

"Morra, Amor"

"F1"

“Frankenstein”

"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"

"Marty Supreme"

"Nouvelle Vague"

"Uma batalha após a outra"

"Valor sentimental"

"Pecadores"

"Sirât"

"Song Sung Blue - Um sonho a dois"

"O som da queda"

"Sonhos de Trem"

"Wicked: Parte 2"

Melhor documentário

"The Alabama Solution"

"Apocalipse nos trópicos"

"Coexistence, My Ass!"

"Come See Me in the Good Light"

"Cover-Up"

"Cutting through Rocks"

"Folktales"

"Holding Liat"

"Mr. Nobody against Putin"

"Mistress Dispeller"

"My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow"

"The Perfect Neighbor"

"Seeds"

"2000 Meters to Andriivka"

"Yanuni"

Melhor curta-metragem

"Ado"

"Amarela"

"Beyond Silence"

"The Boy with White Skin"

"Butcher’s Stain"

"Butterfly on a Wheel"

"Dad’s Not Home"

"Extremist"

"A Friend of Dorothy"

"Jane Austen's Period Drama"

"Pantyhose"

"The Pearl Comb"

"Rock, Paper, Scissors"

"The Singers"

"Two People Exchanging Saliva"

