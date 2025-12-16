Acesse sua conta
Veja a lista completa dos pré-indicados ao Oscar 2026; Brasil aparece em quatro categorias

Academia divulgou os filmes e profissionais que seguem na disputa por uma vaga na maior premiação do cinema

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 17:21

Joel Edgerton – Sonhos de Trem
'Sonhos de Trem', Adolpho Veloso Crédito: Divulgação

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou nesta terça-feira (16) as pré-listas oficiais do Oscar 2026, conhecidas como shortlists. Ao todo, 12 categorias tiveram seus nomes revelados, antecipando quem continua vivo na corrida por uma indicação oficial.

O Brasil marcou presença em quatro categorias diferentes, com destaque para o longa “O Agente Secreto”, que aparece entre os pré-selecionados de Melhor Filme Internacional e também em Direção de Elenco.

A lista final com os cinco indicados de cada categoria será anunciada no dia 22 de janeiro de 2026. A cerimônia do Oscar acontece em 2 de março.

  • A seguir, veja todas as pré-listas das categorias que contam com brasileiros:

Melhor Filme Internacional

  • "Belén: Uma história de injustiça" (Argentina)
  • "O agente secreto" (Brasil)
  • "Foi apenas um acidente" (França)
  • "O som da queda" (Alemanha)
  • "Homebound" (Índia)
  • "O bolo do presidente" (Iraque)
  • "Kokuho" (Japão)
  • "Tudo que resta de você" (Jordânia)
  • "Valor sentimental" (Noruega)
  • "Palestina 36" (Palestina)
  • "A única saída" (Coreia do Sul)
  • "Sirât" (Espanha)
  • "Late Shift" (Suíça)
  • "A garota canhota" (Taiwan)
  • "A Voz de Hind Rajab" (Tunísia)

Melhor Direção de Elenco

  • "Frankenstein"
  • "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"
  • "Marty Supreme"
  • "Uma batalha após a outra"
  • "O agente secreto"
  • "Valor sentimental"
  • "Pecadores"
  • "Sirât"
  • "A hora do mal"
  • "Wicked: Parte 2"

Melhor Fotografia

  • "Balada de um jogador"
  • "Bugonia"
  • "Morra, Amor"
  • "F1"
  • “Frankenstein”
  • "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"
  • "Marty Supreme"
  • "Nouvelle Vague"
  • "Uma batalha após a outra"
  • "Valor sentimental"
  • "Pecadores"
  • "Sirât"
  • "Song Sung Blue - Um sonho a dois"
  • "O som da queda"
  • "Sonhos de Trem"
  • "Wicked: Parte 2"

Melhor documentário

  • "The Alabama Solution"
  • "Apocalipse nos trópicos"
  • "Coexistence, My Ass!"
  • "Come See Me in the Good Light"
  • "Cover-Up"
  • "Cutting through Rocks"
  • "Folktales"
  • "Holding Liat"
  • "Mr. Nobody against Putin"
  • "Mistress Dispeller"
  • "My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow"
  • "The Perfect Neighbor"
  • "Seeds"
  • "2000 Meters to Andriivka"
  • "Yanuni"

Melhor curta-metragem

  • "Ado"
  • "Amarela"
  • "Beyond Silence"
  • "The Boy with White Skin"
  • "Butcher’s Stain"
  • "Butterfly on a Wheel"
  • "Dad’s Not Home"
  • "Extremist"
  • "A Friend of Dorothy"
  • "Jane Austen's Period Drama"
  • "Pantyhose"
  • "The Pearl Comb"
  • "Rock, Paper, Scissors"
  • "The Singers"
  • "Two People Exchanging Saliva"

  • Próximos passos do Oscar 2026

  • 22 de janeiro de 2026 - anúncio oficial dos indicados
  • 2 de março de 2026 - cerimônia do Oscar

Confira a lista completa de Indicações ao Globo de Ouro 2026 aqui.

