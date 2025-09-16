Mateus Solano anuncia fim de casamento de 17 anos com Paula Braun

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 19:15
Após 17 anos juntos, o ator Mateus Solano e atriz Paula Braun não são mais um casal. Os dois fizeram uma publicação conjunta nas redes sociais na noite desta terça-feira (16) para anunciar o fim do casamento. O ex-casal explicou que "há algum tempo" não são se relaciona mais romanticamente. Na fotos do post, eles estão abraçados, com semblantes tranquilos.
“Com o coração tranquilo viemos comunicar que a nossa relação se transformou e já não somos mais um casal há algum tempo. Após 17 anos juntos, seguimos preservando nossa parceria com carinho e muito amor na criação de nossos filhos, torcendo um pelo outro e com futuros planos profissionais juntos”, escreveram na legenda.
Mateus Solano e Paula Braun
Os dois agradeceram pelo respeito do público e deixaram claro que seguirão como amigos. “Seguimos a nossa história, que não termina, mas se transforma. Agradecemos o carinho, a compreensão e especialmente por prezarem nossa privacidade e a de nossos filhos", declararam.
Atores, Mateus Solano e Paula Braun se conheceram em 2008, durante as filmagens de um curta-metragem "Vida de Balconista". O casamento foi oficializado 3 anos depois, em cerimônia realizada em 2011. Juntos, Mateus e Paula são pais de dois filhos: Flora, de 14 anos e Benjamin, de 10 anos.