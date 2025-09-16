Acesse sua conta
Samuel flagra Jacques em momento íntimo em 'Dona de Mim' e explana

Jovem verá tio em cena nada agradável na novela das 7

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 17:29

Samuel e Jacques em
Samuel e Jacques em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Gshow

Samuel (Juan Paiva) será surpreendido por uma cena que não gostaria nem um pouco de ver em "Dona de Mim". O jovem flagrará Jaques (Marcello Novaes) e Filipa (Cláudia Abreu) se beijando apaixonadamente e ficará com asco. Depois, ele irá confrontará a ex-madrasta e Filipa, apaixonada, dirá que acredita que ele mudou e está melhor. 

Nos próximos capítulo da novela das 7, Jaques seguirá dando em cima de Filipa e afirmando que gosta muito dela e quer estar ao lado. As informações são do site Notícias da TV. 

Além disso, o vilão ajudará com a bipolaridade da ex-cunhada. Durante as crises do transtorno, o irmão de Abel (Tony Ramos) a levará ao hospital e cuidará de internações e medicações. Ela quejá tem certa atração por ele, cederá cada vez mais e também passará a nutrir sentimentos pelo crápula. Aí no capítulo de 3 de outubro, ela o conquistará de vez com uma surpresa.

A surpresa

Para agradar a atriz, o personagem de Marcello Novaes reunirá pôsteres com fotos de trabalhos antigos de Filipa no teatro e os colará num canto da casa, como se fosse um altar para ela em celebração da arte. Encantada, Filipa dará um beijo nele, o que marcará o início do relacionamento amoroso entre os dois. 

O flagra

Mas o flagra acontecerá em capítulos seguintes, de acordo com o site, no dia 6 de outubro. Neste dia, Filipa e Rosa (Suely Franco) convidarão Sofia (Elis Cabral) para passar uma tarde na mansão e preocupado com a proximidade de Jaques com a menina, Samuel também irá para casa. O jovem ,então, flagrará uma situação íntima inesperada: flagrará Filipa e o vilão num beijo apaixonado no jardim da mansão.

Samuel pedirá explicações a Filipa. É aí que personagem de Cláudia Abreu tentará convencer o rapaz de que Jaques está mudando e se tornando um homem melhor. O mocinho discordará e sairá de perto de Filipa , chateado pela atitude da ex-madrasta. Ele contará o que a a Leo (Clara Moneke) e ela também achará que se envolver com Jacques é um erro. 

