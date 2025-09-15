SPOILER

Nina comete crime em 'Dona de Mim' e é ameaçada por Jacques

Vilão irá ameaçar a jovem na novela das 7

Elis Freire

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 18:02

Nina e Jacques em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Gshow

Nina (Flora Camolese) vai se meter em uma "laranjada" nos próximos capítulos de "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo. A jovem cometerá atos de vandalismo ao lado de Peter (Pedro Fernandes) que a levará a tomar uma decisão importante sobre a sua vida. Porém uma ameaça de Jacques (Marcello Novaes) acabará com a felicidade da tatuadora.

A bagunça vai começar com Nina e Peter em uma loja de vestidos de noiva. Com tintas e sprays, os jovem irão vandalizar o estabelecimento, deixando mensagens de ordem de amor livre. As roupas dos manequins serão tiradas e amassadas e os dois escreverão por cima o dizer: "Monogamia é hipocrisia". Além disso, o irmão de Danilo (Felipe Simas) quebrará a flecha de um cupido, e Nina grafitará: "Amor é invenção".

Nina e Peter conseguirão escapar do local sem serem pegos.

A felicidade, no entanto, durará pouco. Extasiada com o momento, ela dirá para mãe que gostaria sim de morar em São Cristóvão. E aí, no dia seguinte, Filipa (Cláudia Abreu) apresentará o formulário da imobiliária para Jaques, pedindo para que ele seja seu fiador. Mas, claro que não ia ser fácil.

O crápula se revoltará com a novidade. Ele irá confrontar Nina: "Você me decepcionou, sabia? Salvei sua vida, cuidei da sua mãe. Esperava um pouco mais de gratidão. Diz pra ela [Filipa] que mudou de ideia [sobre a mudança para São Cristóvão]".

"O que eu vou falar pra ela?", questionará a tatuadora. "Não sei. Inventa. Você mente bem", alfinetará o bandido. Porém, a jovem ainda não dará o braço a torcer: "E se ela quiser se mudar mesmo assim?".

Ameaça de vida

Jaques, então, ameaçará a filha da atriz. "Sabe o que é uma bala de prata? Um ás na manga? Em breve você vai ter mais uma chance de retribuir tudo que eu fiz por você. Aproveita. Eu gosto de ter o que eu quero, e fico bem irritado quando não dá certo", dirá, sendo extremamente perverso.

"Você quer minha mãe", pontuará Nina. "Errado. Eu quero a felicidade da sua mãe. E a minha também", dirá o canalha, fazendo Nina ceder.