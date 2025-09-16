APAIXONADOS

Ator a Globo e galã abrem álbum de viagem romântica em Porto de Galinhas

Ator de "Terra e Paixão" compartilha registros da primeira escapada com o novo namorado

Diego Martins, de 28 anos, está vivendo uma fase apaixonada ao lado do também ator Jessé Scarpellini. Poucas semanas após assumirem o namoro, os dois embarcaram para Porto de Galinhas, em Pernambuco, onde aproveitaram dias de descanso em um resort à beira-mar.

Nas redes sociais, Diego publicou fotos da viagem a dois e logo recebeu mensagens carinhosas dos seguidores, que celebraram o clima de romance. “Que felicidade ver você assim”, escreveu um fã.

O ator, revelado em "Terra e Paixão", já havia comentado em entrevista recente que o relacionamento começou de forma intensa e que ambos foram “tomados pela paixão”.

Jessé, de 38 anos, também tem trajetória consolidada na atuação. Ele interpretou Samuel em duas temporadas da série “As Five” e acumula mais de 16 montagens no teatro, dividindo palco com nomes como Marisa Orth, Totia Meirelles e Christiane Torloni.