Roberta Miranda revela rejeição da mãe por assumir sexualidade: ‘Preferia me ver morta’

Cantora sertaneja abriu o coração em entrevista que detalha relação com a mãe

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 17:22

Roberta Miranda expôs relação durante conversa
Roberta Miranda expôs relação durante conversa Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Roberta Miranda fez uma verdadeira carta aberta ao abrir o coração e falar sobre sua sexualidade. A sertaneja, que assumiu recentemente a bissexualidade, revelou detalhes porque ficou tanto tempo no anonimato em relação a vida amorosa, além de contar detalhes da homofobia que sofria ainda jovem.

