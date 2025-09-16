Roberta Miranda revela rejeição da mãe por assumir sexualidade: ‘Preferia me ver morta’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 17:22
A cantora Roberta Miranda fez uma verdadeira carta aberta ao abrir o coração e falar sobre sua sexualidade. A sertaneja, que assumiu recentemente a bissexualidade, revelou detalhes porque ficou tanto tempo no anonimato em relação a vida amorosa, além de contar detalhes da homofobia que sofria ainda jovem.
Roberta Miranda
Roberta, que assumiu relacionamento com o segurança Daniel Torres, de 24 anos, disse em conversa no podcast “Ser Artista”, apresentado pelo empresário artístico Marcus Montenegro, que sofria preconceito dentro de casa de sua mãe, que não aceita sua bissexualidade.
“O grande amor da minha vida não me quis. Eu não podia assumi-lá, porque eu tinha jurado para a minha mãe que eu jamais falaria da minha sexualidade”.
A cantora ainda detalhou momentos tensos que viveu ao lado da mãe. “Minha mãe rezava para Deus me matar, pra me levar, porque ela preferia me ver morta a me ver gostar de mulher. Eu segurei esses 50 anos da minha vida. Foi quando eu fiz o livro contando a minha história”, disse Roberta que no final do ano passado lançou sua biografia “Um lugar todinho meu”, em que fala mais abertamente sobre sua sexualidade.