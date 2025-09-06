Acesse sua conta
Roberta Miranda expõe situação com Dona Ruth, mãe de Marília: 'Só pensa em dinheiro'

Cantora explicou que desistiu de projeto por conta da postura da mãe da Rainha da Sofrência

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 10:02

Roberta Miranda revelou diversas experiências negativas que geraram uma mágoa com Dona Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça (1995-2021). A cantora afirmou durante o programa "Sem Censura", exibido nesta sexta-feira (5), que se recusou a participar de filme em homenagem à Marília Mendonça por conta da postura da mulher. 

A ganância de Ruth e da equipe, segundo ela, foi o motivo da recusa de dar seu depoimento na cinebiografia. "Esse povo só pensa em dinheiro. A Dona Ruth só pensa em dinheiro, entendeu? E eu não quero participar desse momento", declarou na TV.

