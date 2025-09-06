Roberta Miranda expõe situação com Dona Ruth, mãe de Marília: 'Só pensa em dinheiro'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 6 de setembro de 2025 às 10:02
Roberta Miranda revelou diversas experiências negativas que geraram uma mágoa com Dona Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça (1995-2021). A cantora afirmou durante o programa "Sem Censura", exibido nesta sexta-feira (5), que se recusou a participar de filme em homenagem à Marília Mendonça por conta da postura da mulher.
A ganância de Ruth e da equipe, segundo ela, foi o motivo da recusa de dar seu depoimento na cinebiografia. "Esse povo só pensa em dinheiro. A Dona Ruth só pensa em dinheiro, entendeu? E eu não quero participar desse momento", declarou na TV.
Dona Ruth e Roberta Miranda
A artista contou uma outra situação nada agradável após a morte de Marília Mendonça em acidente trágico em 2021. Ela mandou flores e Ruth negou o presente. "Fiquei bastante chateada com a Ruth. Mandei flores para Dona Ruth, mas ela não quis receber. As flores ficaram murchando lá", disse.
A veterana ainda expôs que tentou uma parceria com Marília para um musica, mas que não deu seguimento porque outras pessoas passaram a intermediar a comunicação entre elas. "Nós marcamos de fazer. Liguei pra Marília, uma, duas vezes, na terceira pensei: 'que estranho, a gente marcou algo juntas né. Liguei pra o empresário dela e ele mandou falar com o produtor [...] Não é que eu seja metida,. Liguel eu não sou nada, só que artista tem que falar com artista. Porque a nossa linguagem é diferente", relatou Roberta.
Desde a morte de sua filha Marília Mendonça, Dona de Ruth tem acumulado polêmicas e críticas nas redes sociais por suas posturas ou mesmo recebido acusações graves de crimes. As questões envolvem a guarda do neto, uso do patrimônio da cantora, rifas de bens pessoais, divisão do seguro de vida do avião que caiu na tragédia e até cirurgias plásticas com dinheiro indevido. Ela afirma ser vítima de uma “campanha de difamação”.
A controvérsia que ganhou mais força aconteceu em junho, quando Murilo Huff, ex-namorado de Marília Mendonça e pai de Léo, entrou na Justiça pedindo a guarda integral do filho. Desde a morte da cantora, o menino vivia sob os cuidados da avó materna. Foi aí que surgiram especulações de que não tratava o menino bem e negligenciava sua saúde.
Outra polêmica ocorreu antes quando Dona Ruth anunciou a rifa de itens pessoais da cantora, como o violão usado em apresentações e o primeiro carro da artista. A ação foi divulgada durante lives no Instagram e tinha como objetivo arrecadar fundos para causas sociais ligadas à ONG que leva o nome de Marília.
Mais uma revelação trouxe ainda mais tensão ao caso. Vitória Medeiros, filha do piloto Geraldo Medeiros, uma das vítimas do acidente, afirmou que Dona Ruth propôs que 50% da indenização do seguro de vida de Marília Mendonça, avaliado em US$ 1 milhão, ficasse para a família da cantora. O dinheiro teria sido usado para cirurgias plásticas e itens de luxo.