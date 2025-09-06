EITA...

Roberta Miranda expõe situação com Dona Ruth, mãe de Marília: 'Só pensa em dinheiro'

Cantora explicou que desistiu de projeto por conta da postura da mãe da Rainha da Sofrência

Elis Freire

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 10:02

Roberta Miranda e Dona Ruth Crédito: Reprodução

Roberta Miranda revelou diversas experiências negativas que geraram uma mágoa com Dona Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça (1995-2021). A cantora afirmou durante o programa "Sem Censura", exibido nesta sexta-feira (5), que se recusou a participar de filme em homenagem à Marília Mendonça por conta da postura da mulher.

A ganância de Ruth e da equipe, segundo ela, foi o motivo da recusa de dar seu depoimento na cinebiografia. "Esse povo só pensa em dinheiro. A Dona Ruth só pensa em dinheiro, entendeu? E eu não quero participar desse momento", declarou na TV.

A artista contou uma outra situação nada agradável após a morte de Marília Mendonça em acidente trágico em 2021. Ela mandou flores e Ruth negou o presente. "Fiquei bastante chateada com a Ruth. Mandei flores para Dona Ruth, mas ela não quis receber. As flores ficaram murchando lá", disse.

A veterana ainda expôs que tentou uma parceria com Marília para um musica, mas que não deu seguimento porque outras pessoas passaram a intermediar a comunicação entre elas. "Nós marcamos de fazer. Liguei pra Marília, uma, duas vezes, na terceira pensei: 'que estranho, a gente marcou algo juntas né. Liguei pra o empresário dela e ele mandou falar com o produtor [...] Não é que eu seja metida,. Liguel eu não sou nada, só que artista tem que falar com artista. Porque a nossa linguagem é diferente", relatou Roberta.

Polêmicas de Dona Ruth

Desde a morte de sua filha Marília Mendonça, Dona de Ruth tem acumulado polêmicas e críticas nas redes sociais por suas posturas ou mesmo recebido acusações graves de crimes. As questões envolvem a guarda do neto, uso do patrimônio da cantora, rifas de bens pessoais, divisão do seguro de vida do avião que caiu na tragédia e até cirurgias plásticas com dinheiro indevido. Ela afirma ser vítima de uma “campanha de difamação”.

A controvérsia que ganhou mais força aconteceu em junho, quando Murilo Huff, ex-namorado de Marília Mendonça e pai de Léo, entrou na Justiça pedindo a guarda integral do filho. Desde a morte da cantora, o menino vivia sob os cuidados da avó materna. Foi aí que surgiram especulações de que não tratava o menino bem e negligenciava sua saúde.

Outra polêmica ocorreu antes quando Dona Ruth anunciou a rifa de itens pessoais da cantora, como o violão usado em apresentações e o primeiro carro da artista. A ação foi divulgada durante lives no Instagram e tinha como objetivo arrecadar fundos para causas sociais ligadas à ONG que leva o nome de Marília.