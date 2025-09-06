Estela decide revelar seu passado em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (6)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de setembro de 2025 às 05:00
No capítulo deste sábado (06) de Êta Mundo Melhor!, novela das 6 da TV Globo escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, o público vai se deparar com segredos revelados e situações que aumentam ainda mais o clima de tensão na trama.
Estela decide abrir seu passado para Dita, enquanto Anabela sofre um mal-estar e é levada para o hospital por Dirce. Na fábrica, Olga é finalmente contratada para trabalhar, e Estela garante a Anabela que sua saúde será restabelecida.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
Entre novos encontros, Zulma e Samir conhecem Ivete, enquanto Quincas convida Zé dos Porcos para acompanhá-lo ao dancing. Maria Divina se assusta com os comentários de Cunegundes sobre Dom Pedro II, e Celso altera o desenho da marca de nascença do filho de Candinho, Samir, para que ninguém o reconheça. Para completar, Sabiá flagra Ernesto na casa de Zulma, adicionando mais suspense à história.
Êta Mundo Melhor! é exibida de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, e a programação pode sofrer alterações conforme a grade da emissora.