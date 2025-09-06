Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bruna Biancardi assusta ao mostrar inchaço no rosto e explica motivo

Influenciadora apareceu de máscara evento para esconder os lábios

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 08:09

Esposa de Neymar usou máscara em evento para esconder inchaço
Esposa de Neymar usou máscara em evento para esconder inchaço Crédito: Reprodução

A influenciadora Bruna Biancardi, esposa do jogador Neymar, usou as redes sociais nesta sexta-feira (5) para explicar por que apareceu de máscara durante evento em São Paulo. Ela detalhou que optou por esconder lábios por conta de uma infecção na região.

Segundo a influencer, após espremer uma espinha nos lábios ela adquiriu celulite facial, infeção bacteriana grave que afeta as camadas profundas da pele do rosto. O resultado é um inchaço. "Tudo começou com uma simples espinha que eu quis espremer... e infeccionou muito e virou uma 'celulite facial' ", explicou através dos Stories do Instagram.

Bruna Biancardi mostra inchaço e explica motivo

Bruna Biancardi assustou ao mostrar inchaço na boca por Reprodução Redes Sociais
Bruna Biancardi assustou ao mostrar inchaço na boca por Reprodução Redes Sociais
Bruna Biancardi assustou ao mostrar inchaço na boca por Reprodução Redes Sociais
1 de 3
Bruna Biancardi assustou ao mostrar inchaço na boca por Reprodução Redes Sociais

A famosa mostrou ainda fotos anteriores dos lábios, em que eles aparecem ainda mais infeccionados. "As fotos são horríveis, desculpa kkk, mas é pra avisar vocês nunca mais espremerem uma fucking espinha. Agora está assim", avisou aos seguidores.

Na noite desta sexta-feira (5), Bruna foi com Neymar em partida da NFL São Paulo Game, que colocou a frente os Los Angeles Chargers e os Kansas City Chiefs, dois times de futebol americano. 

Leia mais

Imagem - Mano Brown se retrata nas redes após chamar Camila Pitanga de 'mulata'

Mano Brown se retrata nas redes após chamar Camila Pitanga de 'mulata'

Imagem - Você sabia que apenas um filme de terror já venceu o Oscar de Melhor Filme? Descubra qual

Você sabia que apenas um filme de terror já venceu o Oscar de Melhor Filme? Descubra qual

Imagem - Chá de camomila com bicarbonato age no corpo como um poderoso remédio natural; veja benefícios

Chá de camomila com bicarbonato age no corpo como um poderoso remédio natural; veja benefícios

Mais recentes

Imagem - Dia do Sexo: veja 50 mensagens para mandar pelo WhatsApp

Dia do Sexo: veja 50 mensagens para mandar pelo WhatsApp
Imagem - Roberta Miranda expõe situação com Dona Ruth, mãe de Marília: 'Só pensa em dinheiro'

Roberta Miranda expõe situação com Dona Ruth, mãe de Marília: 'Só pensa em dinheiro'
Imagem - Inseto odiado, barata vira esperança para a humanidade e meio ambiente; entenda

Inseto odiado, barata vira esperança para a humanidade e meio ambiente; entenda

MAIS LIDAS

Imagem - Policial rodoviário federal morre em serviço após ser atropelado enquanto tirava animais da pista
01

Policial rodoviário federal morre em serviço após ser atropelado enquanto tirava animais da pista

Imagem - Truque caseiro elimina sujeira do box do chuveiro em 1 minuto usando produto de cozinha
02

Truque caseiro elimina sujeira do box do chuveiro em 1 minuto usando produto de cozinha

Imagem - Encerramentos e revelações: veja que signos serão mais afetados pelo eclipse lunar do dia 7 de setembro
03

Encerramentos e revelações: veja que signos serão mais afetados pelo eclipse lunar do dia 7 de setembro

Imagem - Confira a programação completa do Festival da Primavera Salvador
04

Confira a programação completa do Festival da Primavera Salvador