INFECCÇÃO

Bruna Biancardi assusta ao mostrar inchaço no rosto e explica motivo

Influenciadora apareceu de máscara evento para esconder os lábios

Elis Freire

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 08:09

Esposa de Neymar usou máscara em evento para esconder inchaço Crédito: Reprodução

A influenciadora Bruna Biancardi, esposa do jogador Neymar, usou as redes sociais nesta sexta-feira (5) para explicar por que apareceu de máscara durante evento em São Paulo. Ela detalhou que optou por esconder lábios por conta de uma infecção na região.

Segundo a influencer, após espremer uma espinha nos lábios ela adquiriu celulite facial, infeção bacteriana grave que afeta as camadas profundas da pele do rosto. O resultado é um inchaço. "Tudo começou com uma simples espinha que eu quis espremer... e infeccionou muito e virou uma 'celulite facial' ", explicou através dos Stories do Instagram.

A famosa mostrou ainda fotos anteriores dos lábios, em que eles aparecem ainda mais infeccionados. "As fotos são horríveis, desculpa kkk, mas é pra avisar vocês nunca mais espremerem uma fucking espinha. Agora está assim", avisou aos seguidores.