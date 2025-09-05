SAÚDE

Chá de camomila com bicarbonato age no corpo como um poderoso remédio natural; veja benefícios

Veja como a mistura pode te livrar de sintomas desagradáveis

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 18:00

Infusão de camomila e bicarbonato pode ser aliada com problemas de estômago Crédito: Freepik

A união da camomila com o bicarbonato de sódio em uma infusão morna cria uma poderosa ferramenta para a sua saúde digestiva. Este remédio natural, fácil de preparar em casa, combina a ação anti-inflamatória e calmante da camomila com o poder alcalinizante do bicarbonato, que neutraliza o excesso de acidez no estômago, oferecendo um alívio quase imediato para o desconforto.

O bicarbonato de sódio é amplamente reconhecido por seu efeito alcalino, capaz de equilibrar o pH do estômago e aliviar rapidamente a azia. Quando se junta à camomila, uma erva carminativa conhecida por eliminar gases e reduzir o inchaço, o resultado é um tratamento natural e eficaz para diversas condições gastrointestinais, como má digestão, azia e refluxo.

Essa infusão não só ajuda a combater o desconforto imediatamente, mas também melhora a digestão a longo prazo, ajudando na eliminação de gases e prevenindo cólicas. A camomila tem um efeito relaxante que acalma a mucosa gástrica e, por isso, a mistura é ideal para ser consumida após refeições pesadas, auxiliando o corpo a processar a comida de forma mais eficiente.

O poder da camomila na digestão

A camomila é muito mais do que um simples chá para acalmar a ansiedade ou ajudar a dormir. Suas propriedades medicinais são ideais para a saúde digestiva. As substâncias ativas presentes na planta, como os flavonoides, têm uma ação relaxante sobre os músculos lisos do trato gastrointestinal. Essa ação ajuda a aliviar cólicas e espasmos que causam dor e desconforto.

Além de sua capacidade de relaxamento, a camomila também possui propriedades anti-inflamatórias. Ela pode acalmar a mucosa gástrica e intestinal, reduzindo a irritação e a inflamação que muitas vezes acompanham a má digestão e o refluxo. "Estudos sugerem que essa erva também ajuda a acalmar a mucosa do trato gastrointestinal, reduzindo irritações", mostra um artigo sobre os benefícios dessa planta.

Sua ação carminativa é outro ponto crucial. A camomila ajuda a eliminar o excesso de gases do trato digestivo, evitando a sensação de inchaço e a flatulência. Por essa razão, a ingestão da infusão é particularmente útil após refeições volumosas, ajudando o estômago a digerir os alimentos sem causar desconforto e permitindo que o corpo se sinta mais leve.

O bicarbonato como aliado

O bicarbonato de sódio é um composto alcalino de custo acessível e que pode ser encontrado em qualquer supermercado. Sua principal função, nesse caso, é neutralizar o ácido clorídrico produzido pelo estômago. Esse excesso de ácido é a causa principal de problemas como azia e refluxo. O bicarbonato atua de forma rápida e eficiente.

Quando o bicarbonato de sódio é adicionado à infusão de camomila, a ação de ambos é potencializada. O bicarbonato neutraliza a acidez, enquanto a camomila trabalha na inflamação e no relaxamento dos músculos. Essa combinação é mais eficaz do que o uso de cada ingrediente separadamente.