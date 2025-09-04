SAÚDE

Chá de cravo traz benefícios digestivos e à saúde; saiba por que incluí-lo após as refeições

Bebida tradicional indiana oferece alívio digestivo e fortalece a imunidade

Agência Correio

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 13:00

Chá de cravo pode ser a solução natural para refeições pesadas Crédito: Freepik

Tomar chá de cravo depois das refeições é uma tradição antiga da Índia que começa a ganhar espaço em outros países. Mais do que refrescar a boca, essa prática simples pode transformar sua saúde de dentro para fora.

Com compostos como o eugenol, o chá de cravo alivia o estômago, equilibra o açúcar no sangue e ainda reforça o sistema imunológico. Uma bebida quente que surpreende pelos resultados.

Chá de cravo 1 de 8

A cada xícara, além do sabor marcante, o chá oferece alívio digestivo e bem-estar. Por isso, vem sendo cada vez mais incluído em rotinas de quem busca alternativas naturais para cuidar do corpo.

Chá de cravo e a digestão leve

O desconforto depois de refeições gordurosas é comum, mas o chá de cravo pode ajudar. O eugenol presente na especiaria relaxa o trato digestivo, reduzindo gases e melhorando a sensação de bem-estar.

Ao beber uma xícara morna após o almoço ou jantar, a mucosa do estômago fica mais protegida. Isso ajuda a aliviar a acidez e evita a sensação de peso, comum em quem sofre de indigestão.

Outro benefício é estimular a produção de enzimas digestivas. Dessa forma, a digestão fica mais eficiente, os nutrientes são melhor absorvidos e a sensação de inchaço diminui de forma natural.

Controle do açúcar no sangue

O chá de cravo pode ser um aliado para quem precisa equilibrar a glicemia. Estudos sugerem que ele melhora a sensibilidade à insulina e ajuda a evitar picos repentinos de açúcar no sangue.

Seu consumo frequente também retarda a transformação do amido em glicose, favorecendo quem vive com pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Uma alternativa simples e natural para incluir no dia a dia.

Além disso, seus compostos antioxidantes e anti-inflamatórios contribuem para a saúde metabólica geral. Assim, o chá de cravo protege o organismo em diferentes frentes.

Reforço para a imunidade

Os antioxidantes presentes no chá de cravo ajudam a combater radicais livres e reduzir inflamações. Esse efeito fortalece o sistema imunológico e previne doenças comuns, como gripes e resfriados.

A bebida também se destaca pelas propriedades antivirais e antibacterianas. Tomar regularmente pode ser uma forma eficaz de criar uma barreira natural contra infecções sazonais.