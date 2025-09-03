Acesse sua conta
Maior caranguejo do mundo é do tamanho de um carro; fotos impressionam

Descobertas fascinantes sobre o maior caranguejo do mundo e a importância de sua conservação

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 13:00

Esse caranguejo pode viver cerca de 80 anos
Esse caranguejo pode viver cerca de 80 anos Crédito: Imagem: Domínio Público

Você consegue imaginar um caranguejo tão grande que se compara a um carro? Pois essa é a realidade de uma espécie que habita as águas profundas do Japão.

O caranguejo-aranha-gigante (Macrocheira kaempferi) é o maior artrópode do mundo e surpreende pela sua estrutura física e hábitos de vida, que o tornam um dos mais fascinantes animais marinhos.

Caranguejo-aranha-gigante (Macrocheira kaempferi)

Caranguejo-aranha-gigante (Macrocheira kaempferi) por Divulgação

O tamanho do animal é impressionante. Para se ter noção, ele pode atingir 3,7 metros de uma ponta de pata a outra, enquanto o carro Renault Kwid 2017 tem 3,68 metros de comprimento.

Vida nas profundezas

Esse "monstro dos mares" vive principalmente nas águas profundas do Japão. Apesar de suas longas pernas, a carapaça do animal é pequena, raramente passando de 40 centímetros.

O animal é onívoro e se alimenta de tudo o que vê pela frente, mas frequentemente são necrófagos, alimentando-se de animais em decomposição no fundo do mar, o que o torna um importante "limpador" do ecossistema marinho.

Foi descrito pela ciência ocidental em 1836 pelo naturalista neerlandês Coenraad Jacob Temminck, que destacou a capacidade do animal de causar ferimentos sérios com suas pinças. No entanto, a maioria dos biólogos relata que os seres não são naturalmente agressivos e vorazes.

Um animal de recordes

Em 2013, um exemplar chamado "Big Daddy" entrou para o livro dos recordes mundiais como o caranguejo com a maior pata criada em cativeiro, medindo 1,43 metro. O animal viveu no Sea Life Blackpool, no Reino Unido, e morreu em 2016, com cerca de 80 anos.

Apesar de seu grande porte, o caranguejo-aranha-gigante não é o único de seu gênero, já que outras quatro espécies foram identificadas a partir de fósseis.

A espécie é uma verdadeira prova de que a natureza sempre nos reserva surpresas, e o caranguejo-aranha-gigante é um exemplo de como a vida nas profundezas do oceano pode ser fascinante e intrigante.

Preservação de uma espécie

No Japão, a pesca do caranguejo é uma tradição, mas a pesca descontrolada com redes de arrasto tem causado a diminuição da espécie. Dados oficiais mostram uma queda de 24,7 toneladas para apenas 3 toneladas entre 1976 e 1985.

Para evitar a extinção, a pesca durante a primavera é proibida, já que, segundo o The Tennessee Aquarium, é nessa estação que os caranguejos se movem para águas mais profundas para se reproduzirem.

Essa medida de proteção é fundamental para garantir que a espécie continue existindo para as futuras gerações e possa ser estudada e admirada por cientistas e amantes da natureza.

