RETA FINAL

Afonso morre em ‘Vale Tudo’? Descubra o desfecho do filho de Odete Roitman

Personagem vivido por Humberto Carrão enfrenta câncer e trama reserva reviravolta emocionante

Heider Sacramento

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 15:00

Afonso em "Vale Tudo" Crédito: Reprodução/TV Globo

No remake de “Vale Tudo”, Afonso, interpretado por Humberto Carrão, vive momentos de tensão após ser diagnosticado com leucemia mieloide. O drama do personagem abala a família Roitman e inicia um intenso arco médico na trama.

O tratamento revela a necessidade de transplante de medula, levando Heleninha, Celina e Odete a realizarem exames para verificar compatibilidade. Todos os resultados são negativos, aumentando o suspense sobre o destino do milionário.

Afonso enfrenta câncer em "Vale Tudo" 1 de 5

Na trama Leonardo surge como peça-chave na história, podendo salvar a vida do irmão. Além disso, a identidade do jovem será revelada a todos, adicionando novas tensões familiares à narrativa.

Apesar da doença, Afonso não morre na novela. O personagem deve se curar e retomar a relação com Solange (Alice Wegmann), que está grávida de gêmeos, filhos do milionário. A cura permite que Afonso exerça a paternidade ao lado da companheira, fechando seu arco de forma esperançosa e emocionante.