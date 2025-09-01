Reta final de ‘Vale Tudo’ terá 5 casamentos bombásticos; veja quem sobe ao altar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 11:49
A reta final do remake de “Vale Tudo” promete emoção e surpresas para os fãs da novela. A trama de Manuela Dias, com direção artística de Paulo Silvestrini, celebrará cinco casamentos antes do último capítulo, previsto para 17 de outubro, quando cederá o horário para a nova produção “Três Graças”.
O primeiro casal a selar a união é Ana Clara (Samantha Jones) e Leonardo (Guilherme Magon). Ana Clara se casa com Leonardo sem que a Odete saiba, usando a situação para chantageá-la e obter vantagens financeiras.
Em seguida, Odete Roitman (Debora Bloch) e César (Cauã Reymond) oficializam sua união em uma cerimônia polêmica. Outro destaque romântico será o casamento de Leila (Carolina Dieckmann) e Marco Aurélio (Alexandre Nero), em uma cerimônia diferenciada realizada em um barco.
Lucimar (Ingrid Gaigher) e Vasco (Thiago Martins) também oficializam sua união. Por fim, Daniela (Jessica Marques) e Luciano (Licínio Januário) celebram seu amor em uma cerimônia alegre, acompanhando a trajetória do casal.