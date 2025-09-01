PRÓXIMOS CAPÍTULOS

Chantagem, desconfiança e descoberta de casal: veja o resumo da semana de ‘Vale Tudo’

Confira os principais acontecimentos de 1º a 6 de setembro

Heider Sacramento

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 10:46

Confira os principais acontecimentos de 1º a 6 de setembro Crédito: Reprodução

A novela “Vale Tudo”, escrita por Manuela Dias e com direção artística de Paulo Silvestrini, segue movimentando a telinha da TV Globo. Confira o resumo dos capítulos de 1º a 6 de setembro e fique por dentro das principais reviravoltas da semana:

01/09 – Segunda-feira

Poliana consegue reativar cinco contratos para a Paladar. Heleninha demonstra desconfiança em relação a Ana Clara. Maria de Fátima envia fotos com César para Odete, que, emocionada, pede César em casamento. Solange e Afonso se reencontram. Maria de Fátima propõe aliança a Mário Sérgio e segue Odete para observar Ana Clara. Ao reconhecer Leonardo como filho de Odete, tensão cresce entre as personagens.

02/09 – Terça-feira

Maria de Fátima chantageia Odete ao ameaçar revelar a existência de Leonardo. Marieta confessa sentir falta de Poliana. Raquel decide transformar a Paladar em restaurante. Solange acompanha Afonso no hospital. André pressiona Aldeíde a assumir o namoro, enquanto Heleninha chega embriagada em casa e se desentende com Celina.

Novidades em "Vale Tudo" 1 de 9

03/09 – Quarta-feira

Celina fica atônita com a atitude de Heleninha. Afonso se emociona com a ultrassonografia dos filhos. Marco Aurélio compartilha planos de deixar o Brasil com Leila e a pede em casamento. Jarbas organiza festa surpresa para os 25 anos de casamento com Consuêlo. Heleninha apresenta Ana Clara à sua galeria, onde Odete a encontra.

04/09 – Quinta-feira

Heleninha e Celina não percebem o clima entre Odete e Ana Clara. Odete repreende Heleninha e visita Ana Clara, surpreendendo Leonardo. Aldeíde se assusta com a decisão de André de assumir publicamente o namoro no dia da festa de Consuêlo. Apesar de estar com César, Odete não consegue parar de pensar em Leonardo.

05/09 – Sexta-feira

Heleninha pede desculpas a Ana Clara pelo comportamento de Odete. Dr. Fernando informa a Afonso e Solange que só exames confirmarão a eficácia do tratamento. Odete tenta levar Leonardo com enfermeiros, e Ana Clara implora por mais uma chance. Marco Aurélio promete ressarcir Odete pelo desvio de recursos da TCA. Solange decide passar alguns dias na casa de Afonso, enquanto Raquel aconselha Pascoal a revelar seus sentimentos a Gilda. Consuêlo se surpreende com a festa surpresa de bodas e é novamente pedida em casamento.

06/09 – Sábado

Consuêlo acusa Aldeíde de comportamento impróprio, e André deixa claro que não terminará o namoro. Eugênio mostra a Celina e Odete a postagem de Maria de Fátima expondo a família Roitman. André se muda para a casa de Poliana e Aldeíde. Afonso ameaça interromper o tratamento, e Solange tenta animá-lo. Odete organiza um encontro em família, chegando à casa de Celina acompanhada de César, deixando todos constrangidos.