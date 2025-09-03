SUSTENTABILIDADE

Posso queimar folhas e galhos no quintal ou vou ser preso por isso?

Prática comum ameaça saúde e meio ambiente, prevendo penas de até quatro anos de prisão

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 16:00

Descubra os riscos da queima de lixo e as penas previstas na legislação brasileira para quem comete esse crime Crédito: Imagem gerada por IA

A prática de queimar lixo em quintais e terrenos baldios é ilegal no Brasil. Essa ação, considerada um crime ambiental, coloca em risco a saúde humana e o equilíbrio da natureza.

A queima de resíduos, além de liberar fumaça tóxica, provoca a destruição de vegetação e a morte de animais, podendo ainda causar incêndios. Por isso, a lei brasileira é clara e prevê punições rigorosas para quem comete esse delito.

A Lei de Crimes Ambientais (nº 9.605/1998) é enfática: "causar poluição de qualquer natureza que coloque em risco a saúde ou o equilíbrio ambiental" é crime. A queima de lixo doméstico se encaixa nessa definição, com riscos sérios para a saúde e a natureza.

As consequências legais da prática

As penalidades para quem queima lixo variam de um a quatro anos de reclusão, além de multa. Em casos mais graves, quando a poluição torna áreas impróprias para moradia, a pena pode chegar a cinco anos de prisão.

Se o ato for considerado culposo, ou seja, sem a intenção de causar dano, as penas são mais brandas: detenção de seis meses a um ano, com aplicação de multa. Ainda assim, a infração deixa o infrator sujeito a sanções legais e a um registro criminal.

Os perigos para saúde e meio ambiente

Queimar lixo doméstico libera monóxido de carbono, partículas inaláveis e outras substâncias perigosas. A fumaça, ao ser respirada, agrava doenças respiratórias, provoca alergias e afeta principalmente a saúde de idosos e crianças.

Os impactos não se limitam às pessoas. Animais silvestres e domésticos sofrem com a fumaça e podem morrer intoxicados. A vegetação local, por sua vez, é destruída, o que compromete o equilíbrio ambiental e reduz a biodiversidade.

O fogo descontrolado pode facilmente se espalhar, atingindo casas, terrenos vizinhos e áreas de preservação ambiental. Uma prática “simples” e “doméstica” pode, na verdade, acabar em tragédias de grandes proporções.

Como descartar o lixo de forma certa

A melhor alternativa para evitar a queima é o descarte correto do lixo. Se houver coleta seletiva em seu município, separe os materiais recicláveis.