Lore Improta encanta web ao mostrar primeira vez da filha Liz no Cristo Redentor

Elis Freire
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 20:38
A segunda-feira (15) de Lore Improta e de sua família foi muito especial, cheia de paz e de novas memórias criadas. A dançarina surgiu no Cristo Redentor no Rio de Janeiro ao lado dos pais, Lia Improta e Xico Nunes, e da filha Liz, de 4 anos de idade. Foi a primeira vez dela junto com a primogênita no principal ponto turístico da Cidade Maravilhosa.
Com uma sequência de fotos, a esposa de Léo Santana encantou a web, mostrando detalhes desse passeio ao lado dos entes queridos. Nos registros, Liz aparece sorridente, posa ao lado da barriga de grávida da mãe e ainda exibe suas sandálias Havaianas brancas em cima do calçadão de pedras portuguesas, típico da cidade carioca.
Lore, Liz e família no Cristo
Lore demostrou toda a sua emoção de proporcionar e compartilhar a experiência com os parentes. “Viver isso com minha família e meus amigos não tem preço. Nossa primeira vez no Cristo com esse dia lindo no Rio de Janeiro, que benção!”, escreveu ela na publicação.