Lore Improta encanta web ao mostrar primeira vez da filha Liz no Cristo Redentor

Dançarina surgiu ao lado da pequena e de seus pais em visita ao ponto turístico no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 20:38

Lore Improta e filha Liz visitaram o Cristo Redentor nesta segunda-feira (15)
Lore Improta e filha Liz visitaram o Cristo Redentor nesta segunda-feira (15) Crédito: Reprodução

A segunda-feira (15) de Lore Improta e de sua família foi muito especial, cheia de paz e de novas memórias criadas. A dançarina surgiu no Cristo Redentor no Rio de Janeiro ao lado dos pais,  Lia Improta e Xico Nunes, e da filha Liz, de 4  anos de idade. Foi a primeira vez dela junto com a primogênita no principal ponto turístico da Cidade Maravilhosa. 

Com uma sequência de fotos, a esposa de Léo Santana encantou a web, mostrando detalhes desse passeio ao lado dos entes queridos. Nos registros, Liz aparece sorridente, posa ao lado da barriga de grávida da mãe e ainda exibe suas sandálias Havaianas brancas em cima do calçadão de pedras portuguesas, típico da cidade carioca.  

Lore, Liz e família no Cristo

Primeira vez de Lore, Liz e família no Cristo Redentor (RJ) por Reprodução / Instagram

Lore demostrou toda a sua emoção de proporcionar e compartilhar a experiência com os parentes. “Viver isso com minha família e meus amigos não tem preço. Nossa primeira vez no Cristo com esse dia lindo no Rio de Janeiro, que benção!”, escreveu ela na publicação. 

