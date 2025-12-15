PAZ

Lore Improta encanta web ao mostrar primeira vez da filha Liz no Cristo Redentor

Dançarina surgiu ao lado da pequena e de seus pais em visita ao ponto turístico no Rio de Janeiro

Elis Freire

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 20:38

Lore Improta e filha Liz visitaram o Cristo Redentor nesta segunda-feira (15) Crédito: Reprodução

A segunda-feira (15) de Lore Improta e de sua família foi muito especial, cheia de paz e de novas memórias criadas. A dançarina surgiu no Cristo Redentor no Rio de Janeiro ao lado dos pais, Lia Improta e Xico Nunes, e da filha Liz, de 4 anos de idade. Foi a primeira vez dela junto com a primogênita no principal ponto turístico da Cidade Maravilhosa.

Com uma sequência de fotos, a esposa de Léo Santana encantou a web, mostrando detalhes desse passeio ao lado dos entes queridos. Nos registros, Liz aparece sorridente, posa ao lado da barriga de grávida da mãe e ainda exibe suas sandálias Havaianas brancas em cima do calçadão de pedras portuguesas, típico da cidade carioca.

