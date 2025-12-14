Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lore Improta e Léo Santana se emocionam em apresentação de Liz: ‘Nos enche de orgulho’

Momento foi compartilhado por Lore nas redes sociais; veja vídeo

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 09:45

Pequena Liz emocionou os pais Crédito: Reprodução/Instagram

A pequena Liz emocionou os pais, Lore Improta e Léo Santana, durante uma apresentação de jazz nesse sábado (13). Ela mostrou que segue os passos da mãe e se saiu muito bem durante a coreografia.

O momento foi compartilhado por Lore nas redes sociais, que se declarou para a filha. “De todos os palcos que já pisamos em nossas vidas, o que mais nos emociona é o que a nossa filha brilha, assistir ela nas apresentações é um mix de sentimentos!“, escreveu.

Os avós também foram conferir a apresentação da pequena. “Liz sempre nos surpreende e nos enche de orgulho e alegria, nossa família é muito feLIZ com essa benção! Te amamos demais, meu amor ?”, disse. Ao final da apresentação, Lore filmou Léo emocionado. “Chorei”, disse ele.

Leia mais em Alô Alô Bahia

Mais recentes

Imagem - 3 signos recebem uma onda especial de sorte e boa fortuna nesta semana (15 a 21 de dezembro)

3 signos recebem uma onda especial de sorte e boa fortuna nesta semana (15 a 21 de dezembro)
Imagem - Globo prepara pacote para contratação de Ticiane Pinheiro após apresentadora deixar Record; saiba detalhes

Globo prepara pacote para contratação de Ticiane Pinheiro após apresentadora deixar Record; saiba detalhes
Imagem - Anjo do Amor revela paixões quentes e intensas para 4 signos a partir deste domingo (14 de dezembro)

Anjo do Amor revela paixões quentes e intensas para 4 signos a partir deste domingo (14 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (14 de dezembro) acalma 2 signos: você ficará diante do seu maior medo, mas a angústia finalmente irá embora
01

Anjo da Guarda deste domingo (14 de dezembro) acalma 2 signos: você ficará diante do seu maior medo, mas a angústia finalmente irá embora

Imagem - Barra terá trios elétricos com Bell Marques, Daniela Mercury e Tony Salles neste mês
02

Barra terá trios elétricos com Bell Marques, Daniela Mercury e Tony Salles neste mês

Imagem - Av. Tancredo Neves será totalmente interditada na segunda-feira (15)
03

Av. Tancredo Neves será totalmente interditada na segunda-feira (15)

Imagem - Aposta baiana fatura mais de R$ 50 mil na Mega-Sena; confira o resultado
04

Aposta baiana fatura mais de R$ 50 mil na Mega-Sena; confira o resultado