Lore Improta e Léo Santana se emocionam em apresentação de Liz: ‘Nos enche de orgulho’

Alô Alô Bahia
Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 09:45
A pequena Liz emocionou os pais, Lore Improta e Léo Santana, durante uma apresentação de jazz nesse sábado (13). Ela mostrou que segue os passos da mãe e se saiu muito bem durante a coreografia.
O momento foi compartilhado por Lore nas redes sociais, que se declarou para a filha. “De todos os palcos que já pisamos em nossas vidas, o que mais nos emociona é o que a nossa filha brilha, assistir ela nas apresentações é um mix de sentimentos!“, escreveu.
Os avós também foram conferir a apresentação da pequena. “Liz sempre nos surpreende e nos enche de orgulho e alegria, nossa família é muito feLIZ com essa benção! Te amamos demais, meu amor ?”, disse. Ao final da apresentação, Lore filmou Léo emocionado. “Chorei”, disse ele.