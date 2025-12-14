FOFURA

Lore Improta e Léo Santana se emocionam em apresentação de Liz: ‘Nos enche de orgulho’

Momento foi compartilhado por Lore nas redes sociais; veja vídeo

Alô Alô Bahia

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 09:45

Pequena Liz emocionou os pais Crédito: Reprodução/Instagram

A pequena Liz emocionou os pais, Lore Improta e Léo Santana, durante uma apresentação de jazz nesse sábado (13). Ela mostrou que segue os passos da mãe e se saiu muito bem durante a coreografia.

O momento foi compartilhado por Lore nas redes sociais, que se declarou para a filha. “De todos os palcos que já pisamos em nossas vidas, o que mais nos emociona é o que a nossa filha brilha, assistir ela nas apresentações é um mix de sentimentos!“, escreveu.