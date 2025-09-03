Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bruna Biancardi mostra detalhes do quartinho de Mel; confira

Segunda filha da influenciadora com Neymar tem quarto luxuoso na casa

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 20:23

Nasce Mel, filha de Neymar e Bruna Biancardi
Nasce Mel, filha de Neymar e Bruna Biancardi Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora Bruna Biancardi encantou os seus seguidores nesta quarta-feira (3) ao mostrar alguns detalhes do quarto de Mel, sua filha mais com Neymar de apenas 1 mês de vida. A esposa do craque compartilhou fotos do ambiente decorado, com cores pasteis, luzes amarelas embutidas e uma marcenaria de formas orgânicas pensada para criar um local acolher para a menina. Um berço, um abajur e um cabideiro para roupinhas foram alguns das miudezas mostradas por ela. 

Bruna e Neymar também são pais de Mavie, que está com 1 ano e 10 meses. O atacante dos Santos ainda é pai de Helena, de 1 ano, filha de Amanda Kimberlly, e de Davi Lucca, de 14 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Carol Dantas.

Veja o quartinho de mel:

Bruna Biancardi, Neymar e filhas

Quarto de Mel, filha de 1 mês de Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução
Neymar, Bruna Biancardi e Mel por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Neymar, Mavie e Bruna Biancardi em leilão por Divulgação
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi, Mavie e Neymar por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi vira alvo na web após ir a jogo com Neymar dias após dar à luz por Reprodução/Redes Sociais
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução I Instagram @neymarjr
Nasce Mel, filha de Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Redes Sociais
Neymar e Bruna Biancardi no Carnaval do Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi comemorando gravidez por Reprodução I Instagram @brunabiancardi
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Redes Sociais
Davi, Neymar, Mavie e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e filha por Reprodução / Redes Sociais
Neymar, sua filha Mavie e sua namorada Bruna Biancardi por Reprodução
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Bruna, Neymar e Mavie por Reprodução / Redes sociais
Neymar passa o Natal com Bruna Biancardi e a filha Mavie por Reprodução
Bruna e Neymar por Reprodução
Bruna Biancardi e Neymar Jr  por Reprodução
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Nasce Mel, filha de Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Redes Sociais
1 de 32
Quarto de Mel, filha de 1 mês de Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução

Recentemente, Bruna Biancardi surpreendeu ao mostrar que mandou fazer uma casinha de boneca em tamanho real para filhas, Mavie, de 1 ano, e Mel, de 1 mês. Em vídeo publicado no Instagram, a influenciadora entrou no espaço e mostrou detalhe por detalhe do local que foi inspirado em uma memória sua de infância.

“Quando eu era pequena, tive uma casinha de boneca no sítio dos meus pais que foi palco de taaantas brincadeiras, risadas e momentos inesquecíveis com a minha irmã, primas, amigas… Ali, criamos memórias que guardo com muito carinho. Hoje, reviver essa fase é especial demais — porque sei que essas casinhas são cenários de lembranças que ficam para sempre”, ressaltou

Famosas que tiveram bebê em 2025

Duda Reis deu à luz Aurora, sua primeira filha, fruto do casamento com o empresário e cabeleireiro Du Nunes no dia 3 de janeiro por Reprodução
Fernanda Garay teve Aurora no dia 10 de janeiro por Reprodução / Redes Sociais
O filho de Gisele Bündchen e Joaquim Valente nasceu no dia 5 de fevereiro por Reprodução / Instagram
A filha de Lorena Maria e MC Daniel nasceu de cesárea em 18 de fevereiro após 7 horas tentando parto normal por Reprodução/Instagram
Lucy Ramos anunciou que deu à luz sua primeira filha, Kyara, em 4 de abril deste ano por Reprodução
Manu Gavassi se tornou mãe também no dia 4 de abril de parto normal. A menina se chama Nara. por Reprodução
Brunna Gonçalves e Ludmilla se tornaram mães de Zuri em 14 de maio  por Reprodução
Dani Calabresa teve o seu primeiro filho, Bernardo, no dia 8 de julho de 2025 por Reprodução/@hannarocha
Bia Miranda deu à luz sua segunda filha, Maysha, no dia 23 de abril de 2025. Ela é fruto do relacionamento da influenciadora com Gato Preto por Reprodução
1 de 9
Duda Reis deu à luz Aurora, sua primeira filha, fruto do casamento com o empresário e cabeleireiro Du Nunes no dia 3 de janeiro por Reprodução

Leia mais

Imagem - Alexandre Frota revela receber nudes nas redes sociais: ‘São muitos homens’

Alexandre Frota revela receber nudes nas redes sociais: ‘São muitos homens’

Imagem - Alexandre Frota afirma que Claudia Raia o traiu com ator: 'A vida é assim'

Alexandre Frota afirma que Claudia Raia o traiu com ator: 'A vida é assim'

Imagem - Filipa descobre segredo em 'Dona de Mim' e tenta tirar a própria vida

Filipa descobre segredo em 'Dona de Mim' e tenta tirar a própria vida

Mais recentes

Imagem - Alexandre Frota afirma que Claudia Raia o traiu com ator: 'A vida é assim'

Alexandre Frota afirma que Claudia Raia o traiu com ator: 'A vida é assim'
Imagem - Alexandre Frota revela receber nudes nas redes sociais: ‘São muitos homens’

Alexandre Frota revela receber nudes nas redes sociais: ‘São muitos homens’
Imagem - Filipa descobre segredo em 'Dona de Mim' e tenta tirar a própria vida

Filipa descobre segredo em 'Dona de Mim' e tenta tirar a própria vida

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua