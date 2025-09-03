FOFURA

Bruna Biancardi mostra detalhes do quartinho de Mel; confira

Segunda filha da influenciadora com Neymar tem quarto luxuoso na casa

Elis Freire

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 20:23

Nasce Mel, filha de Neymar e Bruna Biancardi Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora Bruna Biancardi encantou os seus seguidores nesta quarta-feira (3) ao mostrar alguns detalhes do quarto de Mel, sua filha mais com Neymar de apenas 1 mês de vida. A esposa do craque compartilhou fotos do ambiente decorado, com cores pasteis, luzes amarelas embutidas e uma marcenaria de formas orgânicas pensada para criar um local acolher para a menina. Um berço, um abajur e um cabideiro para roupinhas foram alguns das miudezas mostradas por ela.

Bruna e Neymar também são pais de Mavie, que está com 1 ano e 10 meses. O atacante dos Santos ainda é pai de Helena, de 1 ano, filha de Amanda Kimberlly, e de Davi Lucca, de 14 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Carol Dantas.

Veja o quartinho de mel:

Recentemente, Bruna Biancardi surpreendeu ao mostrar que mandou fazer uma casinha de boneca em tamanho real para filhas, Mavie, de 1 ano, e Mel, de 1 mês. Em vídeo publicado no Instagram, a influenciadora entrou no espaço e mostrou detalhe por detalhe do local que foi inspirado em uma memória sua de infância.

“Quando eu era pequena, tive uma casinha de boneca no sítio dos meus pais que foi palco de taaantas brincadeiras, risadas e momentos inesquecíveis com a minha irmã, primas, amigas… Ali, criamos memórias que guardo com muito carinho. Hoje, reviver essa fase é especial demais — porque sei que essas casinhas são cenários de lembranças que ficam para sempre”, ressaltou