Alexandre Frota revela receber nudes nas redes sociais: ‘São muitos homens’

Político também fez na carreira na produção de conteúdo adulto

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 18:44

Alexandre Frota deu detlahes da vida pessoal em programa
Alexandre Frota deu detlahes da vida pessoal em programa Crédito: Reprodução | YouTube

Considerado símbolo sexual na década de 1980, o termo um tanto questionável hoje, Alexandre Frota tem uma carreira cercada de polêmicas e como o ator diz “de amores e sexos intensos”. Sem papas na língua e direto, como se declara, Frota foi o entrevistado do programa “No Alvo”, do SBT, na noite da última segunda-feira (01).

Alexandre Frota

undefined por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Frota por YouTube
undefined por Reprodução/Globoplay
Alexandre Frota por Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
undefined por Reprodução/Globoplay
undefined por Reprodução/Redes Sociais
undefined por Reprodução/Redes Sociais
undefined por Reprodução/Redes Sociais
undefined por Reprodução
1 de 9
undefined por Reprodução/Redes Sociais

O ex-ator porno que já foi capa cinco vezes da G Magazine, revista voltada para o público gay encerrada em 2013, inclusive sendo o modelo que teve “todas as edições completamente vendidas” de acordo com ele em entrevista, revelou mensagens que recebe nas redes sociais.

O programa que não tem apresentador, usa uma voz de fundo modificada para realizar as perguntas na entrevista. “Você falou que recebe muitas fotos de p**. Você guarda essas fotos? E, afinal, os seus pretendentes também te mandam flores?”, pergunta a voz.

Com seu jeito direto e ‘sincerão’, Frota respondeu: “Eu recebo muitas fotos, não só de p**, mas de muitas outras coisas que você não imagina”.

Segundo Frota, ele tem um público fiel gay e LGBTQIA+, “que me acompanha há muito tempo por causa dos trabalhos que eu fiz”, disse o ator de 61 anos que chegou a fazer uma cena porno gay, na qual fazia papel de “ativo”, declarou.

“Ainda me sinto um cara desejado. São muitos homens que me mandam fotos, pedem para sair comigo. Mais homens do que mulheres, mas eu respeito e trato todos da mesma maneira”, disse de maneira vaidosa.

Alexandre Frota alcançou destaque após a adolescência quando chegou a contracenar em filmes adultos. Atuou ainda em telenovelas na TV Globo e também no cinema nacional. Além de ter participado da primeira edição do reality Casa dos Artistas, no SBT, onde se destacou ao lado de Supla.

Frota ainda fez carreira na política. De deputado federal, hoje é vereador de Cotia, cidade da região metropolitana de São Paulo.

