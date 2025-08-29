Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bruna Biancardi surpreende ao mostrar presente gigante das filhas Mavie e Mel

As filhas da influenciadora com Neymar ganharam um espaço para brincadeiras fora do comum

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 21:26

Bruna Biancardi mostrou casa de boneca em tamanho real das filhas
Bruna Biancardi mostrou casa de boneca em tamanho real das filhas Crédito: Reprodução / Instagram

Um presente fora do comum e o sonho de muitas crianças. A influenciadora Bruna Biancardi surpreendeu ao mostrar que mandou fazer uma casinha de boneca em tamanho real para filhas, Mavie, de 1 ano, e Mel, de 1 mês, frutos do seu relacionamento com o jogador Neymar. Em vídeo publicado no Instagram, a influenciadora entra no espaço e mostra detalhe por detalhe do local.

Bruna Biancardi, Neymar e filhas

Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Neymar, Mavie e Bruna Biancardi em leilão por Divulgação
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi, Mavie e Neymar por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi vira alvo na web após ir a jogo com Neymar dias após dar à luz por Reprodução/Redes Sociais
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução I Instagram @neymarjr
Nasce Mel, filha de Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Redes Sociais
Neymar e Bruna Biancardi no Carnaval do Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi comemorando gravidez por Reprodução I Instagram @brunabiancardi
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Redes Sociais
Davi, Neymar, Mavie e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e filha por Reprodução / Redes Sociais
Neymar, sua filha Mavie e sua namorada Bruna Biancardi por Reprodução
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Bruna, Neymar e Mavie por Reprodução / Redes sociais
Neymar passa o Natal com Bruna Biancardi e a filha Mavie por Reprodução
Bruna e Neymar por Reprodução
Bruna Biancardi e Neymar Jr  por Reprodução
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Nasce Mel, filha de Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Redes Sociais
1 de 31
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução

Ao caminhar na casinha, Bruna mostra uma cozinha equipada com diversos utensílios de brinquedo, um quarto om roupinhas de cama e travesseiros próprios, um cantinho com uma penteadeira com luz de led para as crianças se verem e até um jardim com flores em volta da casa. 

Segundo ela, o presente foi inspirado em uma memória sua de infância. “Quando eu era pequena, tive uma casinha de boneca no sítio dos meus pais que foi palco de taaantas brincadeiras, risadas e momentos inesquecíveis com a minha irmã, primas, amigas… Ali, criamos memórias que guardo com muito carinho. Hoje, reviver essa fase é especial demais — porque sei que essas casinhas são cenários de lembranças que ficam para sempre”, contou Bruna na legenda. 

Veja como é a casa de bonecas por dentro:

Leia mais

Imagem - Veja 5 recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual

Veja 5 recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual

Imagem - Quer trabalhar com jogos digitais? Veja opções de 6 cursos

Quer trabalhar com jogos digitais? Veja opções de 6 cursos

Imagem - Superando a ansiedade da mamografia: 6 dicas para se sentir mais segura

Superando a ansiedade da mamografia: 6 dicas para se sentir mais segura

Mais recentes

Imagem - Setembro: veja as previsões sobre trabalho e dinheiro para cada signo

Setembro: veja as previsões sobre trabalho e dinheiro para cada signo
Imagem - 'Pai, abre a porta?': Menina chora por cadela de rua e vídeo tem final feliz

'Pai, abre a porta?': Menina chora por cadela de rua e vídeo tem final feliz
Imagem - Jornalista dá nota 0 para 'Vale Tudo': 'Câncer de Afonso e sanduíches na praia'

Jornalista dá nota 0 para 'Vale Tudo': 'Câncer de Afonso e sanduíches na praia'

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua