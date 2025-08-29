Bruna Biancardi surpreende ao mostrar presente gigante das filhas Mavie e Mel

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 29 de agosto de 2025 às 21:26
Um presente fora do comum e o sonho de muitas crianças. A influenciadora Bruna Biancardi surpreendeu ao mostrar que mandou fazer uma casinha de boneca em tamanho real para filhas, Mavie, de 1 ano, e Mel, de 1 mês, frutos do seu relacionamento com o jogador Neymar. Em vídeo publicado no Instagram, a influenciadora entra no espaço e mostra detalhe por detalhe do local.
Bruna Biancardi, Neymar e filhas
Ao caminhar na casinha, Bruna mostra uma cozinha equipada com diversos utensílios de brinquedo, um quarto om roupinhas de cama e travesseiros próprios, um cantinho com uma penteadeira com luz de led para as crianças se verem e até um jardim com flores em volta da casa.
Segundo ela, o presente foi inspirado em uma memória sua de infância. “Quando eu era pequena, tive uma casinha de boneca no sítio dos meus pais que foi palco de taaantas brincadeiras, risadas e momentos inesquecíveis com a minha irmã, primas, amigas… Ali, criamos memórias que guardo com muito carinho. Hoje, reviver essa fase é especial demais — porque sei que essas casinhas são cenários de lembranças que ficam para sempre”, contou Bruna na legenda.
Veja como é a casa de bonecas por dentro: