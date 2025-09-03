Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Alexandre Frota afirma que Claudia Raia o traiu com ator: 'A vida é assim'

Em entrevista ao programa No Alvo (SBT), político fez revelações sobre casamento com atriz nos anos 80

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 18:45

Alexandre Frota foi deputado federal pelo PDT
Alexandre Frota foi deputado federal pelo PDT Crédito: Reprodução

Assunto proibido! O político Alexandre Frota deu entrevista ao programa No Alvo (SBT) e irritou ao ser perguntado mais uma vez sobre o casamento que viveu com a atriz Claudia Raia em meados dos anos 80. Mesmo indignado, o ex-ator pornô colocou a boca na botija ao falar da relação e chegou a revelar que a famosa o teria traído com ator Raul Gazolla. Durante o bate-papo, Frota falou sobre o mundo da pornografia, relação com Silvio Santos, nudes e até sobre sua suposta postura machista. 

Ao responder se o relacionamento formalizado em 1986 com Claudia Raia foi amor de verdade ou marketing, o famoso perdeu os estribilhos e até xingou o apresentador. "Bom, como eu falei no início, se você falasse nisso eu ia te mandar tomar no c*. Então, eu vou mandar você tomar bem no meio do seu c*, porque as pessoas insistem nessa situação com a Claudia Raia. A Cláudia Raia foi casada comigo durante muito tempo, a gente foi apaixonado, depois acabou a paixão, o amor e já era. A Claudia vive a vida dela, eu vivo a minha vida, ela tem a família dela, eu tenho a minha família que é linda e está tudo certo. Só que as pessoas parecem que não têm mais o que falar, né? Estão sempre perguntando sobre isso. Então está respondido aí", disparou. 

Alexandre Frota

undefined por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Frota por YouTube
undefined por Reprodução/Globoplay
Alexandre Frota por Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
undefined por Reprodução/Globoplay
undefined por Reprodução/Redes Sociais
undefined por Reprodução/Redes Sociais
undefined por Reprodução/Redes Sociais
undefined por Reprodução
1 de 9
undefined por Reprodução/Redes Sociais

Leia mais

Imagem - Atriz relembra morte da filha durante gravações de novela que está no ar na Globo

Atriz relembra morte da filha durante gravações de novela que está no ar na Globo

Imagem - O que é o ritual da ‘mesa branca’ da novela ‘A Viagem’?

O que é o ritual da ‘mesa branca’ da novela ‘A Viagem’?

Imagem - Protagonista de 'Ruptura' pensou em desistir da carreira ao perder papel em série

Protagonista de 'Ruptura' pensou em desistir da carreira ao perder papel em série

Em seguida, ao falar sobre a fidelidade da relação ele garantiu que nunca traiu Claudia, mas o contrário já teria ocorrido. O vereador de Cotia, região metropolitana de São Paulo, afirmou que a recém mamãe teve um caso com Raul Gazolla. Alexandre se mostrou bem resolvido com a situação e chegou a dizer que "tá tudo bem" e que "a vida é assim". 

"A Claudia nunca me acusou de traição, porque eu nunca traí a Claudia. Ela tinha na cabeça dela que eu pudesse traí-la. O Raul Gazolla é meu irmão, talvez seja um dos caras que eu mais amo nesse país. Passamos um momento que não vale a pena nem falar aqui sobre a morte da Daniella Perez. Mas eu já decretei, já falei para todo mundo que durante o tempo que eu estava casado com a Claudia, o Raul e a Claudia tiveram um negócio e está tudo certo, meu irmão. A vida é assim, entendeu? Na vida, a gente um dia ganha, um dia perde, um dia a gente bate, um dia a gente apanha. E tá tudo certo. Um beijo no coração do Raul", desejou, bem humorado. 

Leia mais

Imagem - Carta psicografada de Domingos Montagner traz revelação sobre Camila Pitanga e afogamento

Carta psicografada de Domingos Montagner traz revelação sobre Camila Pitanga e afogamento

Imagem - Filipa descobre segredo em 'Dona de Mim' e tenta tirar a própria vida

Filipa descobre segredo em 'Dona de Mim' e tenta tirar a própria vida

Imagem - 'A Viagem': saiba o que acontece após a morte de Otávio na novela

'A Viagem': saiba o que acontece após a morte de Otávio na novela

Mais recentes

Imagem - Alexandre Frota revela receber nudes nas redes sociais: ‘São muitos homens’

Alexandre Frota revela receber nudes nas redes sociais: ‘São muitos homens’
Imagem - Filipa descobre segredo em 'Dona de Mim' e tenta tirar a própria vida

Filipa descobre segredo em 'Dona de Mim' e tenta tirar a própria vida
Imagem - Carta psicografada de Domingos Montagner traz revelação sobre Camila Pitanga e afogamento

Carta psicografada de Domingos Montagner traz revelação sobre Camila Pitanga e afogamento

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua