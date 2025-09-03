REVELAÇÃO

Alexandre Frota afirma que Claudia Raia o traiu com ator: 'A vida é assim'

Em entrevista ao programa No Alvo (SBT), político fez revelações sobre casamento com atriz nos anos 80

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 18:45

Assunto proibido! O político Alexandre Frota deu entrevista ao programa No Alvo (SBT) e irritou ao ser perguntado mais uma vez sobre o casamento que viveu com a atriz Claudia Raia em meados dos anos 80. Mesmo indignado, o ex-ator pornô colocou a boca na botija ao falar da relação e chegou a revelar que a famosa o teria traído com ator Raul Gazolla. Durante o bate-papo, Frota falou sobre o mundo da pornografia, relação com Silvio Santos, nudes e até sobre sua suposta postura machista.

Ao responder se o relacionamento formalizado em 1986 com Claudia Raia foi amor de verdade ou marketing, o famoso perdeu os estribilhos e até xingou o apresentador. "Bom, como eu falei no início, se você falasse nisso eu ia te mandar tomar no c*. Então, eu vou mandar você tomar bem no meio do seu c*, porque as pessoas insistem nessa situação com a Claudia Raia. A Cláudia Raia foi casada comigo durante muito tempo, a gente foi apaixonado, depois acabou a paixão, o amor e já era. A Claudia vive a vida dela, eu vivo a minha vida, ela tem a família dela, eu tenho a minha família que é linda e está tudo certo. Só que as pessoas parecem que não têm mais o que falar, né? Estão sempre perguntando sobre isso. Então está respondido aí", disparou.

Em seguida, ao falar sobre a fidelidade da relação ele garantiu que nunca traiu Claudia, mas o contrário já teria ocorrido. O vereador de Cotia, região metropolitana de São Paulo, afirmou que a recém mamãe teve um caso com Raul Gazolla. Alexandre se mostrou bem resolvido com a situação e chegou a dizer que "tá tudo bem" e que "a vida é assim".