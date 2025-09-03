GLOBO

'A Viagem': saiba o que acontece após a morte de Otávio na novela

Trama ganha novos rumos com a partida do personagem de Antônio Fagundes

A morte de Otávio Jordão (Antônio Fagundes) marcou um dos momentos mais impactantes de A Viagem, exibida atualmente no Vale a Pena Ver de Novo. O acidente fatal, provocado pela interferência do espírito vingativo de Alexandre (Guilherme Fontes), mudou o rumo da história e abriu espaço para uma nova fase da trama, que aprofunda os temas espirituais da novela.

A cena acontece logo depois de Otávio passar por uma sessão de regressão, onde descobre a ligação kármica que o unia a Diná (Christiane Torloni) e a Alexandre. Prestes a contar tudo à amada, ele sofre o acidente de carro causado pela influência espiritual do vilão. Alexandre, consumido pela raiva, manipula um caminhoneiro e provoca a tragédia.

O médico Alberto (Cláudio Cavalcanti), amigo de Otávio, é quem vai ao local para liberar o corpo e dar a notícia à família. No velório, Diná aparece ao lado dos filhos, Dudu e Tato, em uma cena de forte comoção.

Mas a trajetória de Otávio não termina na Terra. No plano espiritual, ele é recebido pela ex-mulher Júlia e reencontra o pai. Ali, entende o verdadeiro propósito de sua “viagem”, mesmo mantendo a preocupação com a família que deixou.

A morte do empresário gera consequências profundas. Tato entra em um período de rebeldia, exigindo de Alberto maior atenção para ajudá-lo a enfrentar o luto. Diná mergulha em depressão, mas encontra forças na espiritualidade. Um gesto de Otávio, combinado antes de sua morte, ajuda nesse processo: orquídeas passam a ser entregues a ela diariamente, prova de que o amor dos dois permanece vivo.