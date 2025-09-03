'A Viagem': saiba o que acontece após a morte de Otávio na novela

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 17:53
A morte de Otávio Jordão (Antônio Fagundes) marcou um dos momentos mais impactantes de A Viagem, exibida atualmente no Vale a Pena Ver de Novo. O acidente fatal, provocado pela interferência do espírito vingativo de Alexandre (Guilherme Fontes), mudou o rumo da história e abriu espaço para uma nova fase da trama, que aprofunda os temas espirituais da novela.
A Viagem
A cena acontece logo depois de Otávio passar por uma sessão de regressão, onde descobre a ligação kármica que o unia a Diná (Christiane Torloni) e a Alexandre. Prestes a contar tudo à amada, ele sofre o acidente de carro causado pela influência espiritual do vilão. Alexandre, consumido pela raiva, manipula um caminhoneiro e provoca a tragédia.
O médico Alberto (Cláudio Cavalcanti), amigo de Otávio, é quem vai ao local para liberar o corpo e dar a notícia à família. No velório, Diná aparece ao lado dos filhos, Dudu e Tato, em uma cena de forte comoção.
Mas a trajetória de Otávio não termina na Terra. No plano espiritual, ele é recebido pela ex-mulher Júlia e reencontra o pai. Ali, entende o verdadeiro propósito de sua “viagem”, mesmo mantendo a preocupação com a família que deixou.
A morte do empresário gera consequências profundas. Tato entra em um período de rebeldia, exigindo de Alberto maior atenção para ajudá-lo a enfrentar o luto. Diná mergulha em depressão, mas encontra forças na espiritualidade. Um gesto de Otávio, combinado antes de sua morte, ajuda nesse processo: orquídeas passam a ser entregues a ela diariamente, prova de que o amor dos dois permanece vivo.
A despedida de Otávio, no entanto, não é um fim, mas a preparação para a jornada de Diná. Mais adiante, a personagem também parte, reencontrando o grande amor no plano espiritual e selando o elo que os unia além da vida terrena.