Quatro destinos de viagem que os jovens estão planejando para 2026

Ranking mostra como as redes sociais mudaram a forma de escolher onde viajar

  Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 09:00

  • Agência Correio

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 09:00

Locais fora do radar tradicional ganham força entre os viajantes
Locais fora do radar tradicional ganham força entre os viajantes Crédito: Freepik

A maneira de planejar uma viagem internacional está passando por uma virada silenciosa. Cada vez mais, jovens deixam de lado os guias tradicionais e encontram inspiração diretamente no TikTok, que acaba de revelar os destinos europeus mais desejados para 2026.

Segundo a plataforma, as buscas por conteúdos ligados a férias cresceram 131% em apenas um ano. A partir desses dados, foi possível identificar quais países e cidades ganharam mais atenção dos usuários.

Entre apostas improváveis, centros urbanos pouco lembrados e regiões já famosas, o ranking desenha um novo mapa de desejos para quem sonha em atravessar o Atlântico nos próximos anos.

Destinos procurados pelos jovem para 2026

Liechtenstein
Frankfurt, Alemanha
Bolonha, Itália
Espanha
1 de 4
Liechtenstein por Reprodução

Liechtenstein

Um dos destaques mais surpreendentes da lista é Liechtenstein. O pequeno país europeu virou presença constante nos vídeos mais populares da rede social, impulsionado pelo crescimento do chamado “turismo slow”.

A proposta, que prioriza deslocamentos tranquilos, contato com a natureza e experiências longe das multidões, tem atraído viajantes em busca de pausas mais conscientes. Montanhas, trilhas e vilas silenciosas dominam os registros.

Com cerca de 40 mil habitantes, o país reúne castelos, como o de Vaduz, além de museus e paisagens alpinas. Para muitos usuários, o encanto está justamente no ritmo desacelerado da experiência.

Frankfurt, Alemanha

Conhecida mundialmente como polo financeiro da Alemanha, Frankfurt am Main também aparece entre os destinos mais buscados para 2026. Nas redes, a cidade ganha contornos bem diferentes da imagem tradicional de centro corporativo.

Vídeos destacam o centro histórico reconstruído, às margens do rio Meno, além da vida cultural intensa e do vínculo com Johann Wolfgang von Goethe, um dos nomes mais importantes da literatura alemã.

Bolonha, Itália

Na Itália, quem rouba a cena no TikTok não é Roma nem Veneza. Bolonha surge como nova queridinha entre usuários interessados em boa comida, história e um ritmo mais leve de viagem.

A cidade é reconhecida como o berço do tradicional ragù alla bolognese e também abriga a universidade mais antiga do mundo ainda em funcionamento. Essa combinação tem impulsionado a curiosidade de estrangeiros.

Com ruas porticadas, praças históricas e menos superlotação, Bolonha aparece como uma alternativa para quem deseja explorar a Itália fora dos roteiros mais saturados.

Espanha

A Espanha mantém seu espaço entre os destinos mais buscados no TikTok. Regiões como Málaga e a Costa Brava continuam aparecendo com força nos vídeos que viralizam a cada temporada.

Em 2024, o país recebeu 93,8 milhões de turistas estrangeiros, ficando atrás apenas da França no ranking global. O volume impressionante, porém, vem gerando efeitos colaterais nas principais cidades.

Em Málaga, por exemplo, moradores protestaram contra a alta no custo da moradia, impulsionada pela transformação de imóveis em hospedagens voltadas ao turismo de curta temporada.

