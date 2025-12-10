Quatro destinos de viagem que os jovens estão planejando para 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 09:00
A maneira de planejar uma viagem internacional está passando por uma virada silenciosa. Cada vez mais, jovens deixam de lado os guias tradicionais e encontram inspiração diretamente no TikTok, que acaba de revelar os destinos europeus mais desejados para 2026.
Segundo a plataforma, as buscas por conteúdos ligados a férias cresceram 131% em apenas um ano. A partir desses dados, foi possível identificar quais países e cidades ganharam mais atenção dos usuários.
Entre apostas improváveis, centros urbanos pouco lembrados e regiões já famosas, o ranking desenha um novo mapa de desejos para quem sonha em atravessar o Atlântico nos próximos anos.
Destinos procurados pelos jovem para 2026
Um dos destaques mais surpreendentes da lista é Liechtenstein. O pequeno país europeu virou presença constante nos vídeos mais populares da rede social, impulsionado pelo crescimento do chamado “turismo slow”.
A proposta, que prioriza deslocamentos tranquilos, contato com a natureza e experiências longe das multidões, tem atraído viajantes em busca de pausas mais conscientes. Montanhas, trilhas e vilas silenciosas dominam os registros.
Com cerca de 40 mil habitantes, o país reúne castelos, como o de Vaduz, além de museus e paisagens alpinas. Para muitos usuários, o encanto está justamente no ritmo desacelerado da experiência.
Conhecida mundialmente como polo financeiro da Alemanha, Frankfurt am Main também aparece entre os destinos mais buscados para 2026. Nas redes, a cidade ganha contornos bem diferentes da imagem tradicional de centro corporativo.
Vídeos destacam o centro histórico reconstruído, às margens do rio Meno, além da vida cultural intensa e do vínculo com Johann Wolfgang von Goethe, um dos nomes mais importantes da literatura alemã.
Na Itália, quem rouba a cena no TikTok não é Roma nem Veneza. Bolonha surge como nova queridinha entre usuários interessados em boa comida, história e um ritmo mais leve de viagem.
A cidade é reconhecida como o berço do tradicional ragù alla bolognese e também abriga a universidade mais antiga do mundo ainda em funcionamento. Essa combinação tem impulsionado a curiosidade de estrangeiros.
Com ruas porticadas, praças históricas e menos superlotação, Bolonha aparece como uma alternativa para quem deseja explorar a Itália fora dos roteiros mais saturados.
A Espanha mantém seu espaço entre os destinos mais buscados no TikTok. Regiões como Málaga e a Costa Brava continuam aparecendo com força nos vídeos que viralizam a cada temporada.
Em 2024, o país recebeu 93,8 milhões de turistas estrangeiros, ficando atrás apenas da França no ranking global. O volume impressionante, porém, vem gerando efeitos colaterais nas principais cidades.
Em Málaga, por exemplo, moradores protestaram contra a alta no custo da moradia, impulsionada pela transformação de imóveis em hospedagens voltadas ao turismo de curta temporada.