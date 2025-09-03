LUTO

Atriz relembra morte da filha durante gravações de novela que está no ar na Globo

Atriz participou do Encontro com Patrícia Poeta nesta quarta-feira (3)

Fernanda Varela

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 17:46

Ana Rosa Crédito: Repodução

A atriz Ana Rosa foi a convidada do programa Encontro com Patrícia Poeta nesta quarta-feira (3). Durante a entrevista, ela relembrou a morte da filha Ana Luísa, vítima de um atropelamento aos 18 anos, em 1996, quando a artista atuava na novela História de Amor, de Manoel Carlos.

Ana Rosa 1 de 6

"Eu estava fazendo História de Amor e, no dia que a Aninha foi atropelada, eu tinha inclusive gravação no dia seguinte. Eu fui para o estúdio, gravei e, depois dela ter sido enterrada, o Maneco me ligou e disse assim: 'Ana, você quer dar uma saída, respirar um pouco?'. Eu não tinha nem pensado nessa possibilidade, mas aí eu aceitei. E aí ele me deu, acho que dez dias, eu viajei, fui para casa de parentes e tal, para arejar e ver minha caçula", contou a atriz.

Ao falar sobre como enfrentou o luto, Ana destacou a importância da família. "O que me deu força, em primeiro lugar, eu tenho oito filhos. Com a Ana, eram sete, e eu já tinha perdido um no primeiro casamento. Então, eles eram seis, e depois da Ana, a minha caçula ainda precisava muito de mim. Os outros eram um pouquinho mais independentes, mas ela, não. Isso me deu muita força", disse.