Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atriz relembra morte da filha durante gravações de novela que está no ar na Globo

Atriz participou do Encontro com Patrícia Poeta nesta quarta-feira (3)

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 17:46

Ana Rosa
Ana Rosa Crédito: Repodução

A atriz Ana Rosa foi a convidada do programa Encontro com Patrícia Poeta nesta quarta-feira (3). Durante a entrevista, ela relembrou a morte da filha Ana Luísa, vítima de um atropelamento aos 18 anos, em 1996, quando a artista atuava na novela História de Amor, de Manoel Carlos.

Ana Rosa

Ana Rosa por Repodução
Ana Rosa por Repodução
Ana Rosa por Repodução
Ana Rosa por Repodução
Ana Rosa por Repodução
Ana Rosa por Repodução
1 de 6
Ana Rosa por Repodução

"Eu estava fazendo História de Amor e, no dia que a Aninha foi atropelada, eu tinha inclusive gravação no dia seguinte. Eu fui para o estúdio, gravei e, depois dela ter sido enterrada, o Maneco me ligou e disse assim: 'Ana, você quer dar uma saída, respirar um pouco?'. Eu não tinha nem pensado nessa possibilidade, mas aí eu aceitei. E aí ele me deu, acho que dez dias, eu viajei, fui para casa de parentes e tal, para arejar e ver minha caçula", contou a atriz.

Leia mais

Imagem - Tiago Abravanel mostra mudança e revela segredo para perda de peso; veja antes e depois

Tiago Abravanel mostra mudança e revela segredo para perda de peso; veja antes e depois

Imagem - Bissexual, Kéfera explica por que tem mais dificuldade em se relacionar com mulheres

Bissexual, Kéfera explica por que tem mais dificuldade em se relacionar com mulheres

Imagem - Saiba quando e como será a estreia de William Bonner no Globo Repórter

Saiba quando e como será a estreia de William Bonner no Globo Repórter

Ao falar sobre como enfrentou o luto, Ana destacou a importância da família. "O que me deu força, em primeiro lugar, eu tenho oito filhos. Com a Ana, eram sete, e eu já tinha perdido um no primeiro casamento. Então, eles eram seis, e depois da Ana, a minha caçula ainda precisava muito de mim. Os outros eram um pouquinho mais independentes, mas ela, não. Isso me deu muita força", disse.

A atriz também ressaltou o papel da fé e do acompanhamento psicológico no período. "Eu fiz terapia, que é muito importante também, e agradeço a Deus pela minha fé. Então, isso me deu muita força, minha fé, o trabalho e a terapia", afirmou.

Mais recentes

Imagem - Alexandre Frota afirma que Claudia Raia o traiu com ator: 'A vida é assim'

Alexandre Frota afirma que Claudia Raia o traiu com ator: 'A vida é assim'
Imagem - Alexandre Frota revela receber nudes nas redes sociais: ‘São muitos homens’

Alexandre Frota revela receber nudes nas redes sociais: ‘São muitos homens’
Imagem - Filipa descobre segredo em 'Dona de Mim' e tenta tirar a própria vida

Filipa descobre segredo em 'Dona de Mim' e tenta tirar a própria vida

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua