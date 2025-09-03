Bissexual, Kéfera explica por que tem mais dificuldade em se relacionar com mulheres

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 16:37
A influenciadora Kéfera Buchmann, de 32 anos, abriu o coração com os seguidores na madrugada desta quarta-feira (03). Enquanto preparava o café da manhã e separava claras de ovos, a criadora de conteúdo aproveitou o momento para refletir sobre sua vida amorosa e as dinâmicas em seus relacionamentos.
“Que coisa chata. Nessas horas falta um namorado pau mandado para eu pedir: ‘Amor, separa pra mim, estou com preguiça’”, comentou nos Stories do Instagram.
Em seguida, explicou por que citou um homem e não uma mulher. “Geralmente, eu sou a namorada pau mandado. É muito mais fácil uma mulher falar: ‘Amor, separa a clara do ovo pra mim’, e eu ser a otária que separa, do que ter alguém que faça isso pra mim”, disse.
Kéfera afirmou que essa é uma constante em seus relacionamentos sáficos. “Eu sou a pau mandado. Então, precisaria ser um homem para eu poder mandar nele. Olha que saco. Quer dizer que nasci pra obedecer mulher e mandar em homem. Entendeu o drama da Ké?”, brincou.
Kéfera
A atriz e youtuber já havia falado anteriormente sobre suas preferências, revelando que se sente mais atraída por mulheres “desfem” - abreviação de desfeminilizadas, termo usado para se referir a pessoas que não seguem padrões tradicionais de feminilidade impostos pela sociedade.
Vale lembrar que a desfeminilidade não está ligada à orientação sexual, mas ao comportamento e à expressão de gênero. Entre características comuns, estão cabelos curtos, roupas largas e pouca ou nenhuma maquiagem.
Além disso, o termo “sáfico” é utilizado para se referir a qualquer relação afetiva ou sexual entre mulheres. A palavra tem origem na poetisa grega Safo, que viveu há mais de dois mil anos na ilha de Lesbos e ficou marcada por seus escritos sobre amor entre mulheres.