Carta psicografada de Domingos Montagner traz revelação sobre Camila Pitanga e afogamento

Mensagem atribuída ao ator tem também recado à família

Fernanda Varela

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 18:11

Domingos Montagner e Camila Pitanga Crédito: Reprodução

Um dos maiores traumas das novelas da Globo foi a morte precoce de Domingos Montagner, em 15 de setembro de 2016, durante um intervalo das gravações de Velho Chico. O ator mergulhou no Rio São Francisco ao lado de Camila Pitanga, em Canindé de São Francisco, e acabou morrendo. Anos depois, uma suposta carta psicografada atribuída ao ator voltou a repercutir ao trazer mensagens para a família e menções à colega de elenco.

A mensagem foi divulgada pelo Canal Espírita, no YouTube. Nela, o ator se dirige ao irmão, à esposa e também cita Camila Pitanga. “Saí a passeio com a Camila, uma amiga, apenas uma amiga, que jamais tivemos pensamentos maliciosos e desrespeitosos, só levava alegria e vontade de viver”, diz o texto.

Em outro trecho, Domingos Montagner descreve a dificuldade de retornar à superfície. “Resolvi nadar mais um pouco, chamei ela (Camila Pitanga) para nadarmos mais um pouco, não tão longe das pedras que pulamos. Foi a última peça que coloquei nesse quebra cabeça, e a imagem estava formada, chamava-se morte, meu desenlace. Com a dificuldade de digestão do que comi de manhã, acúmulo da pinguinha que alavancou minha pressão, e mais o almoço, a indigestão foi abrupta”, prosseguiu.

A carta atribui o afogamento a uma queda repentina de pressão. “A pressão alavancou, e posteriormente, despencou com o esforço físico na água. Já era um sinal que a oxigenação do meu cérebro era pouca, e estava perdendo as forças, não vi condições de voltar para a margem. Mal conseguia falar, não tinha forças, e muito menos condições de voltar”, segue texto psicografado.

Montagner descreve ainda mais detalhes dos momentos do afogamento. “De repente me vi sem forças, sendo tragado pela água. Não consegui lutar e eu sabia o porquê, que poderia prejudicá-la e o que me aconteceu pode se chamar simplesmente de casualidade. Quando pulei na água, senti que alguma coisa havia mudado, já não sentia calor, eu sentia frio, muito frio, e já me faltava forças para falar, era uma mudança de estado que não poderia entender”, teria relatado.

Segundo a carta, o ator pensou nos filhos e na esposa antes de perder as forças. “E meu primeiro pensamento foi em vocês, em meu filho Léo, Antônio e Dante e minha esposa com três filhos pequenos que teria a responsabilidade de criá-los sozinha”, teria escrito, negando qualquer traição no casamento.

O texto também traz um recado para a mulher, Luciana Lima. “E você, minha esposa querida, Lu, suas preces, suas dúvidas são sempre ouvidas pelo pai e ele te acalenta. Diga a nossos filhos que o pai deles existe, o pai deles não morreu, pois a morte não existe”, afirma a mensagem atribuída ao ator.