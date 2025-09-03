Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carta psicografada de Domingos Montagner traz revelação sobre Camila Pitanga e afogamento

Mensagem atribuída ao ator tem também recado à família

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 18:11

Domingos Montagner e Camila Pitanga
Domingos Montagner e Camila Pitanga Crédito: Reprodução

Um dos maiores traumas das novelas da Globo foi a morte precoce de Domingos Montagner, em 15 de setembro de 2016, durante um intervalo das gravações de Velho Chico. O ator mergulhou no Rio São Francisco ao lado de Camila Pitanga, em Canindé de São Francisco, e acabou morrendo. Anos depois, uma suposta carta psicografada atribuída ao ator voltou a repercutir ao trazer mensagens para a família e menções à colega de elenco.

Domingos Montagner e Camila Pitanga

Domingos Montagner e Camila Pitanga por Reprodução
Domingos Montagner e Camila Pitanga por Reprodução
Domingos Montagner e Camila Pitanga por Reprodução
Domingos Montagner e Camila Pitanga por Reprodução
Domingos Montagner e Camila Pitanga por Reprodução
Domingos Montagner e Camila Pitanga por Reprodução
Domingos Montagner e Camila Pitanga por Reprodução
Domingos Montagner e Camila Pitanga por Reprodução
Domingos Montagner e Camila Pitanga por Reprodução
Domingos Montagner e Camila Pitanga por Reprodução
1 de 10
Domingos Montagner e Camila Pitanga por Reprodução

A mensagem foi divulgada pelo Canal Espírita, no YouTube. Nela, o ator se dirige ao irmão, à esposa e também cita Camila Pitanga. “Saí a passeio com a Camila, uma amiga, apenas uma amiga, que jamais tivemos pensamentos maliciosos e desrespeitosos, só levava alegria e vontade de viver”, diz o texto.

Em outro trecho, Domingos Montagner descreve a dificuldade de retornar à superfície. “Resolvi nadar mais um pouco, chamei ela (Camila Pitanga) para nadarmos mais um pouco, não tão longe das pedras que pulamos. Foi a última peça que coloquei nesse quebra cabeça, e a imagem estava formada, chamava-se morte, meu desenlace. Com a dificuldade de digestão do que comi de manhã, acúmulo da pinguinha que alavancou minha pressão, e mais o almoço, a indigestão foi abrupta”, prosseguiu.

Domingos Montagner e família

Domingos Montagner e família por Reprodução
Domingos Montagner e família por Reprodução
Domingos Montagner e família por Reprodução
Domingos Montagner e família por Reprodução
Domingos Montagner e família por Reprodução
1 de 5
Domingos Montagner e família por Reprodução

A carta atribui o afogamento a uma queda repentina de pressão. “A pressão alavancou, e posteriormente, despencou com o esforço físico na água. Já era um sinal que a oxigenação do meu cérebro era pouca, e estava perdendo as forças, não vi condições de voltar para a margem. Mal conseguia falar, não tinha forças, e muito menos condições de voltar”, segue texto psicografado.

Montagner descreve ainda mais detalhes dos momentos do afogamento. “De repente me vi sem forças, sendo tragado pela água. Não consegui lutar e eu sabia o porquê, que poderia prejudicá-la e o que me aconteceu pode se chamar simplesmente de casualidade. Quando pulei na água, senti que alguma coisa havia mudado, já não sentia calor, eu sentia frio, muito frio, e já me faltava forças para falar, era uma mudança de estado que não poderia entender”, teria relatado.

Leia mais

Imagem - 'A Viagem': saiba o que acontece após a morte de Otávio na novela

'A Viagem': saiba o que acontece após a morte de Otávio na novela

Imagem - Atriz relembra morte da filha durante gravações de novela que está no ar na Globo

Atriz relembra morte da filha durante gravações de novela que está no ar na Globo

Imagem - O que é o ritual da ‘mesa branca’ da novela ‘A Viagem’?

O que é o ritual da ‘mesa branca’ da novela ‘A Viagem’?

Segundo a carta, o ator pensou nos filhos e na esposa antes de perder as forças. “E meu primeiro pensamento foi em vocês, em meu filho Léo, Antônio e Dante e minha esposa com três filhos pequenos que teria a responsabilidade de criá-los sozinha”, teria escrito, negando qualquer traição no casamento.

O texto também traz um recado para a mulher, Luciana Lima. “E você, minha esposa querida, Lu, suas preces, suas dúvidas são sempre ouvidas pelo pai e ele te acalenta. Diga a nossos filhos que o pai deles existe, o pai deles não morreu, pois a morte não existe”, afirma a mensagem atribuída ao ator.

Último protagonista de Velho Chico, em que viveu Santo dos Anjos, par romântico de Maria Tereza (Camila Pitanga), Domingos Montagner morreu aos 54 anos. O ator também participou de novelas como Sete Vidas, Salve Jorge e Joia Rara.

Mais recentes

Imagem - Alexandre Frota afirma que Claudia Raia o traiu com ator: 'A vida é assim'

Alexandre Frota afirma que Claudia Raia o traiu com ator: 'A vida é assim'
Imagem - Alexandre Frota revela receber nudes nas redes sociais: ‘São muitos homens’

Alexandre Frota revela receber nudes nas redes sociais: ‘São muitos homens’
Imagem - Filipa descobre segredo em 'Dona de Mim' e tenta tirar a própria vida

Filipa descobre segredo em 'Dona de Mim' e tenta tirar a própria vida

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua