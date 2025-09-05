CINEMA

Você sabia que apenas um filme de terror já venceu o Oscar de Melhor Filme? Descubra qual

Clássico marcou os anos 90 e conquistou cinco estatuetas, incluindo Melhor Filme

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 19:00

O Silêncio dos Inocentes (1991) Crédito: Reprodução/Orion Pictures

Filmes de terror raramente são reconhecidos pela Academia, mas existe uma exceção histórica. Lançado em 1991, O Silêncio dos Inocentes não apenas conquistou o público como também levou cinco Oscars, incluindo a cobiçada estatueta de Melhor Filme. A produção dirigida por Jonathan Demme é adaptada do livro de Thomas Harris e traz Anthony Hopkins como o aterrorizante Hannibal Lecter e Jodie Foster como a agente do FBI Clarice Starling.

A trama acompanha Starling em sua busca por um assassino que arranca a pele de suas vítimas. Para entender a mente do criminoso, ela recorre a Lecter, psicopata canibal encarcerado, que se tornou um dos vilões mais memoráveis do cinema. Apesar de aparecer em apenas 16 minutos de filme, Hopkins conquistou o Oscar de Melhor Ator, enquanto Foster levou o de Melhor Atriz, reforçando o impacto da produção.

Em entrevista ao Deadline, Demme revelou que a vitória surpreendeu até mesmo a equipe. “Os prêmios foram chocantes. Todos sabíamos o quão talentosos eram Tony, Jodie e toda a equipe, mas nunca pensamos em termos de Oscar, porque, afinal, era um suspense. Não parecia um filme que iria ganhar as principais categorias”, comentou o diretor.

Além de Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator e Melhor Atriz, O Silêncio dos Inocentes também levou o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, consolidando-se como um marco para o gênero. Apesar de clássicos como O Exorcista, Tubarão e O Sexto Sentido também terem feito história, nenhum deles alcançou o reconhecimento máximo da Academia.