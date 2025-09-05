Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Você sabia que apenas um filme de terror já venceu o Oscar de Melhor Filme? Descubra qual

Clássico marcou os anos 90 e conquistou cinco estatuetas, incluindo Melhor Filme

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 19:00

O Silêncio dos Inocentes (1991) Crédito: Reprodução/Orion Pictures

Filmes de terror raramente são reconhecidos pela Academia, mas existe uma exceção histórica. Lançado em 1991, O Silêncio dos Inocentes não apenas conquistou o público como também levou cinco Oscars, incluindo a cobiçada estatueta de Melhor Filme. A produção dirigida por Jonathan Demme é adaptada do livro de Thomas Harris e traz Anthony Hopkins como o aterrorizante Hannibal Lecter e Jodie Foster como a agente do FBI Clarice Starling.

A trama acompanha Starling em sua busca por um assassino que arranca a pele de suas vítimas. Para entender a mente do criminoso, ela recorre a Lecter, psicopata canibal encarcerado, que se tornou um dos vilões mais memoráveis do cinema. Apesar de aparecer em apenas 16 minutos de filme, Hopkins conquistou o Oscar de Melhor Ator, enquanto Foster levou o de Melhor Atriz, reforçando o impacto da produção.

Leia mais

Imagem - Entenda a polêmica envolvendo o trailer da nova adaptação de 'O Morro dos Ventos Uivantes'

Entenda a polêmica envolvendo o trailer da nova adaptação de 'O Morro dos Ventos Uivantes'

Imagem - Quem é Rejane Schumann? Ex-atriz da Globo que foi resgatada em condições precárias

Quem é Rejane Schumann? Ex-atriz da Globo que foi resgatada em condições precárias

Imagem - Feriado de 7 de Setembro será transferido para segunda-feira? Entenda quem realmente terá folga

Feriado de 7 de Setembro será transferido para segunda-feira? Entenda quem realmente terá folga

Em entrevista ao Deadline, Demme revelou que a vitória surpreendeu até mesmo a equipe. “Os prêmios foram chocantes. Todos sabíamos o quão talentosos eram Tony, Jodie e toda a equipe, mas nunca pensamos em termos de Oscar, porque, afinal, era um suspense. Não parecia um filme que iria ganhar as principais categorias”, comentou o diretor.

13 filmes de terror para assistir na sexta-feira 13

undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
1 de 14
undefined por Reprodução

Além de Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator e Melhor Atriz, O Silêncio dos Inocentes também levou o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, consolidando-se como um marco para o gênero. Apesar de clássicos como O Exorcista, Tubarão e O Sexto Sentido também terem feito história, nenhum deles alcançou o reconhecimento máximo da Academia.

Hoje, o filme continua sendo referência de suspense e terror psicológico, elevando a performance de Anthony Hopkins e eternizando Hannibal Lecter como um dos vilões mais emblemáticos da história do cinema.

Leia mais

Imagem - Setembro Amarelo: entenda a campanha e como ajudar alguém

Setembro Amarelo: entenda a campanha e como ajudar alguém

Imagem - Veja 5 lançamentos do Globoplay em setembro de 2025

Veja 5 lançamentos do Globoplay em setembro de 2025

Imagem - 5 dicas para organizar as finanças antes do fim do ano

5 dicas para organizar as finanças antes do fim do ano

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Veja 5 filmes que chegam ao cinema na primeira semana de setembro

Netflix lança coleção 'Sua playlist do zodíaco' com filmes e séries para cada signo; confira

Qual filme vai representar o Brasil no Oscar 2026? Veja lista com os habilitados

13 filmes de terror para assistir na sexta-feira 13 e dormir de luz acesa

10 séries curtas para maratonar em um fim de semana

Mais recentes

Imagem - Lembra dela? Ex-jornalista baiana Ticiana Villas Boas deixou a TV, tem marca de móveis e ajuda escolas

Lembra dela? Ex-jornalista baiana Ticiana Villas Boas deixou a TV, tem marca de móveis e ajuda escolas
Imagem - Mano Brown se retrata nas redes após chamar Camila Pitanga de 'mulata'

Mano Brown se retrata nas redes após chamar Camila Pitanga de 'mulata'
Imagem - Chá de camomila com bicarbonato age no corpo como um poderoso remédio natural; veja benefícios

Chá de camomila com bicarbonato age no corpo como um poderoso remédio natural; veja benefícios

MAIS LIDAS

Imagem - Concurso de prefeitura tem vagas com salário de até R$ 4 mil para nível fundamental
01

Concurso de prefeitura tem vagas com salário de até R$ 4 mil para nível fundamental

Imagem - Motociclista morre em acidente com secretários e deputado na Bahia
02

Motociclista morre em acidente com secretários e deputado na Bahia

Imagem - Abertas inscrições para concurso da PGE com salário de até R$ 36 mil; saiba quem pode se candidatar
03

Abertas inscrições para concurso da PGE com salário de até R$ 36 mil; saiba quem pode se candidatar

Imagem - Truque caseiro elimina sujeira do box do chuveiro em 1 minuto usando produto de cozinha
04

Truque caseiro elimina sujeira do box do chuveiro em 1 minuto usando produto de cozinha