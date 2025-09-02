ECONOMIA

5 dicas para organizar as finanças antes do fim do ano

Saiba como controlar o orçamento e reduzir dívidas com hábitos simples que cabem no dia a dia

Portal Edicase

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 23:00

É possível equilibrar o orçamento e fechar 2025 com mais segurança Crédito: Imagem: rafastockbr | Shutterstock

Metade do ano já passou, e muitos brasileiros ainda sentem o aperto das finanças. Dados da Serasa mostram que 49% das pessoas gastaram mais nos primeiros seis meses de 2025 do que no mesmo período do ano anterior, enquanto apenas 40% revisitam regularmente os objetivos financeiros traçados no início do ano. Essa falta de acompanhamento evidencia a dificuldade de manter o controle do orçamento, equilibrar dívidas e investir de forma consistente.

Ao mesmo tempo, uma pesquisa do PoderData indica que 53% dos brasileiros esperam que suas finanças melhorem nos próximos seis meses, enquanto apenas 12% se mostram pessimistas. O cenário revela que, mesmo após um semestre desafiador, há disposição para reorganizar as finanças e adotar hábitos mais estratégicos.

Segundo Marcello Marin, contador, administrador e Mestre em Governança Corporativa, o maior desafio não é técnico, mas emocional. “A impulsividade e o autoengano, aquele crédito ‘merecido’ ou a crença de que será compensado depois, corroem o orçamento. Controlar limites do cartão, monitorar gastos semanalmente e usar aplicativos com alertas funciona como um ‘personal trainer do bolso’. O controle consciente do comportamento financeiro é tão importante quanto o planejamento das finanças”, explica.

Pequenas ações com grandes impactos

Com disciplina, métodos práticos e o apoio da tecnologia, ainda é possível equilibrar o orçamento e iniciar 2026 com mais segurança. O conceito do “semestre da virada” propõe exatamente isso: usar os próximos meses para organizar despesas, reduzir dívidas e criar hábitos financeiros que façam diferença no próximo ano.

“Pequenas ações podem ter um impacto significativo, a consistência faz toda a diferença. Quem usar o segundo semestre para limpar dívidas, organizar o orçamento e criar o hábito de investir, começa 2026 com menos tensão e mais espaço para oportunidades. É como corrigir a rota do avião antes da turbulência”, afirma Marcello Marin.

Organizando as finanças antes do fim do ano

Para ajudar a colocar as finanças em ordem, Marcello Marin aponta movimentos práticos que podem transformar o restante de 2025 em um período de recuperação financeira. Confira!

1. Organize antes de cortar

O primeiro passo é ter clareza sobre o quadro financeiro atual: renda, dívidas, despesas fixas e variáveis. Mapear tudo é o primeiro movimento, e não precisa ser difícil: hoje, ferramentas com suporte de inteligência artificial, como ChatGPT, Mobills, Guiabolso e Fintz, facilitam a criação de planilhas, categorização de gastos e identificação de onde se pode cortar. O resultado é um choque que liberta e mostra caminhos reais de economia.

É importante negociar taxas e encontrar modalidades mais econômicas para fechar o ano no azul Crédito: Imagem: iona didishvili | Shutterstock

2. Troque dívidas caras por mais baratas

Negocie taxas ou migre dívidas de cartão e cheque especial para modalidades mais econômicas, como consignado, crédito com garantia ou portabilidade de empréstimo. A diferença de juros pode significar centenas de reais a menos por mês. Essa estratégia reduz o peso dos juros e libera dinheiro no orçamento .

3. Elimine os gastos invisíveis

Revisar assinaturas não utilizadas, tarifas bancárias e gastos automáticos em aplicativos ou delivery ajuda a cortar despesas que passam despercebidas. Cortar esses excessos é como ganhar um aumento sem trabalhar mais. O controle desses gastos garante mais folga financeira sem grandes sacrifícios.

4. Crie ou aumente sua reserva de emergência

Mesmo valores pequenos, como R$ 50 ou R$ 100 por mês, já ajudam a construir um colchão de segurança. Essa reserva evita recorrer a crédito caro e traz mais tranquilidade. Ter uma reserva também ajuda a manter o planejamento mesmo diante de imprevistos.

5. Automatize aportes e planeje grandes gastos

Defina um valor fixo para ser transferido todo mês para investimentos ou aplicações, preferencialmente no dia do recebimento do salário. Além disso, planeje despesas previsíveis do fim do ano, como Natal, férias e IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores).