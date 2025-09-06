VÍDEO

'Por que as crianças brancas foram abraçadas e meu filho não?', questiona Raphinha sobre Gael na Disney

Atacante denunciou postura de funcionário do parque ao ignorar seu filho

Elis Freire

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 08:58

Menino Crédito: Reprodução

O filho do jogador Raphinha foi ignorado por um funcionário vestido de um personagem de desenho na Disney de Paris. O atacante do Barcelona que também faz parte atualmente da Seleção Brasileira ficou revoltado com a situação e foi às redes sociais denunciar a postura do empregado do parque e própria Disney. Ele afirma que a criança foi alvo de racismo.

No vídeo, Gael, de dois anos, aparece pedindo um abraço ao esquilo do desenho "Tico e Teco". O menino é ignorado pelo boneco que logo em seguida abraça outras crianças desviando do pequeno.

"Esquilo nojento, isso não se faz com uma criança. Se eu for na Disney, jornal do dia seguinte já pode informar que eu vou pegar esse esquilo vagabundo", escreveu Raphinha nas redes sociais.

Nos Stories, o jogador detonou a situação e protestou pelo seu filho. "Seus funcionários são uma desgraça. Vocês não deveriam tratar as pessoas dessa forma, ainda mais se tratando de uma criança. Vocês devem fazer as crianças felizes, não esnobá-las. Prefiro dizer que foi uma atitude esnobe do que qualquer outra coisa. Vocês são uma desgraça. Eu entendo a fadiga de quem trabalha com isso, mas por que todas as outras crianças brancas foram abraçadas e meu filho não?", disse, em inglês.

"Ele só queria um abraço, sorte sua que ele não entendeu. Eu odeio você, Disney", finalizou o jogador, indignado com o ocorrido.

Vídeo:

? Gael, filho de Raphinha, foi ignorado por um personagem na Disneylândia em Paris e o jogador soltou o verbo através do seu Instagram:

pic.twitter.com/hjUMt4g5dS — Barça News Brasil (@FcbnewsBR) September 5, 2025