Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Por que as crianças brancas foram abraçadas e meu filho não?', questiona Raphinha sobre Gael na Disney

Atacante denunciou postura de funcionário do parque ao ignorar seu filho

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 08:58

Menino
Menino Crédito: Reprodução

O filho do jogador Raphinha foi ignorado por um funcionário vestido de um personagem de desenho na Disney de Paris. O atacante do Barcelona que também faz parte atualmente da Seleção Brasileira ficou revoltado com a situação e foi às redes sociais denunciar a postura do empregado do parque e própria Disney. Ele afirma que a criança foi alvo de racismo.

No vídeo, Gael, de dois anos, aparece pedindo um abraço ao esquilo do desenho "Tico e Teco". O menino é ignorado pelo boneco que logo em seguida abraça outras crianças desviando do pequeno. 

"Esquilo nojento, isso não se faz com uma criança. Se eu for na Disney, jornal do dia seguinte já pode informar que eu vou pegar esse esquilo vagabundo", escreveu Raphinha nas redes sociais.

Raphinha denuncia racismo contra filho pequeno na Disney

Denúncia de Raphinha nas redes sociais por Reprodução / Instagram
Denúncia de Raphinha nas redes sociais por Reprodução / Instagram
Denúncia de Raphinha nas redes sociais por Reprodução / Instagram
Denúncia de Raphinha nas redes sociais por Reprodução / Instagram
1 de 4
Denúncia de Raphinha nas redes sociais por Reprodução / Instagram

Nos Stories, o jogador detonou a situação e protestou pelo seu filho. "Seus funcionários são uma desgraça. Vocês não deveriam tratar as pessoas dessa forma, ainda mais se tratando de uma criança. Vocês devem fazer as crianças felizes, não esnobá-las. Prefiro dizer que foi uma atitude esnobe do que qualquer outra coisa. Vocês são uma desgraça. Eu entendo a fadiga de quem trabalha com isso, mas por que todas as outras crianças brancas foram abraçadas e meu filho não?", disse, em inglês.

"Ele só queria um abraço, sorte sua que ele não entendeu. Eu odeio você, Disney", finalizou o jogador, indignado com o ocorrido. 

Vídeo:

O racismo e a injúria racial são crimes no Brasil. Você pode denunciar ligando para o Disque 100.

Leia mais

Imagem - Bruna Biancardi assusta ao mostrar inchaço no rosto e explica motivo

Bruna Biancardi assusta ao mostrar inchaço no rosto e explica motivo

Imagem - IZA é abordada por influencer em Nova York e esbanja simpatia ao falar do look

IZA é abordada por influencer em Nova York e esbanja simpatia ao falar do look

Imagem - Maira Cardi anuncia que filha nascerá antes do 'normal' devido a diagnóstico

Maira Cardi anuncia que filha nascerá antes do 'normal' devido a diagnóstico

Mais recentes

Imagem - Dia do Sexo: veja 50 mensagens para mandar pelo WhatsApp

Dia do Sexo: veja 50 mensagens para mandar pelo WhatsApp
Imagem - Roberta Miranda expõe situação com Dona Ruth, mãe de Marília: 'Só pensa em dinheiro'

Roberta Miranda expõe situação com Dona Ruth, mãe de Marília: 'Só pensa em dinheiro'
Imagem - Inseto odiado, barata vira esperança para a humanidade e meio ambiente; entenda

Inseto odiado, barata vira esperança para a humanidade e meio ambiente; entenda

MAIS LIDAS

Imagem - Concurso de prefeitura tem vagas com salário de até R$ 4 mil para nível fundamental
01

Concurso de prefeitura tem vagas com salário de até R$ 4 mil para nível fundamental

Imagem - 'História de Amor': acerto de contas entre Helena e Joyce parou o Brasil há 29 anos; relembre
02

'História de Amor': acerto de contas entre Helena e Joyce parou o Brasil há 29 anos; relembre

Imagem - Conquistam todos ao redor: veja os 4 signos mais carismáticos do zodíaco
03

Conquistam todos ao redor: veja os 4 signos mais carismáticos do zodíaco

Imagem - Bala perdida atinge carro de narrador esportivo em Salvador: 'Nasci de novo'
04

Bala perdida atinge carro de narrador esportivo em Salvador: 'Nasci de novo'