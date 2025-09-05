EUA

IZA é abordada por influencer em Nova York e esbanja simpatia ao falar do look

Cantora vestia colete do Olodum, além de peças e acessórios escolhidos a dedo

Elis Freire

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 20:52

Iza deu entrevista nas ruas de Nova York vestindo um colete do Olodum Crédito: Reprodução / Instagram

Simpatia e beleza! A cantora IZA encantou as redes sociais nesta semana ao dar entrevista em um dos perfis de moda mais influentes dos Estados Unidos, o The People Gallery. Diretamente de Nova York, ela apareceu vestindo um colete vintage do Olodum herdado do pai e peças de roupa e acessórios escolhidos a dedo. Em entrevista ao influencer, a famosa esbanjou carisma e um inglês impecável.

No perfil conhecido por destacar personalidades com estilo marcante nas ruas, IZA explicou a origem de cada peça do seu look e ainda deu um conselho para os amantes da moda e para quem está buscando se vestir melhor e com mais confiança. O vídeo viralizou rapidamente nos Estados Unidos e no Brasil, com fãs elogiando a presença marcante da cantora.

Sobre o colete do Olodum, IZA deu um recado especial. “Esse é meu favorito, é um colete de um grupo afro-brasileiro que se chama Olodum. É vintage e era do meu pai”, revelou, com alegria. Iza também falou que sua comida predileta é churrasco brasileiro e revelou que tem ouvido "Over", canção do rapper norte-americano Drake.

O look da cantora incluía ainda salto alto da Fendi, jeans Levi’s e bolsas da famosa Dior.