IZA é abordada por influencer em Nova York e esbanja simpatia ao falar do look

Elis Freire
Publicado em 5 de setembro de 2025 às 20:52
Simpatia e beleza! A cantora IZA encantou as redes sociais nesta semana ao dar entrevista em um dos perfis de moda mais influentes dos Estados Unidos, o The People Gallery. Diretamente de Nova York, ela apareceu vestindo um colete vintage do Olodum herdado do pai e peças de roupa e acessórios escolhidos a dedo. Em entrevista ao influencer, a famosa esbanjou carisma e um inglês impecável.
No perfil conhecido por destacar personalidades com estilo marcante nas ruas, IZA explicou a origem de cada peça do seu look e ainda deu um conselho para os amantes da moda e para quem está buscando se vestir melhor e com mais confiança. O vídeo viralizou rapidamente nos Estados Unidos e no Brasil, com fãs elogiando a presença marcante da cantora.
IZA
Sobre o colete do Olodum, IZA deu um recado especial. “Esse é meu favorito, é um colete de um grupo afro-brasileiro que se chama Olodum. É vintage e era do meu pai”, revelou, com alegria. Iza também falou que sua comida predileta é churrasco brasileiro e revelou que tem ouvido "Over", canção do rapper norte-americano Drake.
O look da cantora incluía ainda salto alto da Fendi, jeans Levi’s e bolsas da famosa Dior.
A publicação foi repostada pela própria IZA em seu Instagram e os brasileiros comentaram com entusiasmo. "Iza dando o nome e sobrenome", comentou uma fã. "Iza tem um charme, que sei lá!!! Eu não entendi nada, mas achei tudo lindo!", disse outra. "Vc convocou uma nação kkkkk e a Iza é muito querida por aqui", disse uma terceira para o dono do perfil de moda.