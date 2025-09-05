Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

IZA é abordada por influencer em Nova York e esbanja simpatia ao falar do look

Cantora vestia colete do Olodum, além de peças e acessórios escolhidos a dedo

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 20:52

Iza deu entrevista nas ruas de Nova York vestindo um colete do Olodum
Iza deu entrevista nas ruas de Nova York vestindo um colete do Olodum Crédito: Reprodução / Instagram

Simpatia e beleza! A cantora IZA encantou as redes sociais nesta semana ao dar entrevista em um dos perfis de moda mais influentes dos Estados Unidos, o The People Gallery. Diretamente de Nova York, ela apareceu vestindo um colete vintage do Olodum herdado do pai e peças de roupa e acessórios escolhidos a dedo. Em entrevista ao influencer, a famosa esbanjou carisma e um inglês impecável. 

No perfil conhecido por destacar personalidades com estilo marcante nas ruas, IZA explicou a origem de cada peça do seu look e ainda deu um conselho para os amantes da moda e para quem está buscando se vestir melhor e com mais confiança. O vídeo viralizou rapidamente nos Estados Unidos e no Brasil, com fãs elogiando a presença marcante da cantora. 

IZA

IZA por Reprodução
Cantora Iza, grávida de três meses por Redes sociais
Iza deu entrevista nas ruas de Nova York vestindo um colete do Olodum por Reprodução / Instagram
IZA por Reprodução
IZA por Reprodução
IZA por Reprodução
1 de 6
IZA por Reprodução

Sobre o colete do Olodum, IZA deu um recado especial. “Esse é meu favorito, é um colete de um grupo afro-brasileiro que se chama Olodum. É vintage e era do meu pai”, revelou, com alegria. Iza também falou que sua comida predileta é churrasco brasileiro e revelou que tem ouvido "Over", canção do rapper norte-americano Drake.  

O look da cantora incluía ainda salto alto da Fendi, jeans Levi’s e bolsas da famosa Dior.

A publicação foi repostada pela própria IZA em seu Instagram e os brasileiros comentaram com entusiasmo. "Iza dando o nome e sobrenome", comentou uma fã. "Iza tem um charme, que sei lá!!! Eu não entendi nada, mas achei tudo lindo!", disse outra. "Vc convocou uma nação kkkkk e a Iza é muito querida por aqui", disse uma terceira para o dono do perfil de moda. 

Leia mais

Imagem - VÍDEO: Humorista viraliza ao se ‘fantasiar’ de ‘branco’ e divide opiniões

VÍDEO: Humorista viraliza ao se ‘fantasiar’ de ‘branco’ e divide opiniões

Imagem - Bel Lima mostra barriga de grávida de Ayla e revela susto com detalhe do roteiro

Bel Lima mostra barriga de grávida de Ayla e revela susto com detalhe do roteiro

Imagem - Marcia Sensitiva é vítima de golpe e vai parar na delegacia; entenda o caso

Marcia Sensitiva é vítima de golpe e vai parar na delegacia; entenda o caso

Mais recentes

Imagem - Além de Xuxa, veja como estão outros famosos após transplante capilar

Além de Xuxa, veja como estão outros famosos após transplante capilar
Imagem - Raul Gil mostra suas cinco mansões após ter sido internado e impressiona; veja fotos

Raul Gil mostra suas cinco mansões após ter sido internado e impressiona; veja fotos
Imagem - Maira Cardi anuncia que filha nascerá antes do 'normal' devido a diagnóstico

Maira Cardi anuncia que filha nascerá antes do 'normal' devido a diagnóstico

MAIS LIDAS

Imagem - Favores sexuais, toques e perseguição: assédios são denunciados em Carrefour na Bahia
01

Favores sexuais, toques e perseguição: assédios são denunciados em Carrefour na Bahia

Imagem - 'Inferno': Como é morar no maior prédio do mundo e ter 30 mil vizinhos
02

'Inferno': Como é morar no maior prédio do mundo e ter 30 mil vizinhos

Imagem - Abertas inscrições para concurso da PGE com salário de até R$ 36 mil; saiba quem pode se candidatar
03

Abertas inscrições para concurso da PGE com salário de até R$ 36 mil; saiba quem pode se candidatar

Imagem - Virginia e Vini Jr: o que Astrologia tem a dizer sobre o possível casal?
04

Virginia e Vini Jr: o que Astrologia tem a dizer sobre o possível casal?