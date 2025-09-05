DONA DE MIM

Bel Lima mostra barriga de grávida de Ayla e revela susto com detalhe do roteiro

Atriz falou sobre as escolhas da sua personagem na novela das 7 da TV Globo

Elis Freire

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 17:04

Ayla (Bel Lima) nos bastidores de "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

Em "Dona de Mim", a personagem interpretada por Bel Lima, Ayla, está realizando o sonho de ser mãe na novela; e mais: a funcionária da Boaz descobriu que carrega gêmeos. Ao Gshow, Bel Lima mostra a barriga cenográfica de 'grávida' que usa na trama das 7. Ela também refletiu sobre as escolhas da personagem, revelando que se assustou ao ler uma parte do roteiro.

"Eu adoro acompanhar a reação do público. Vejo eles inconformados com as mentiras e atos impulsivos e inconsequentes da Ayla. Ao mesmo tempo, vejo eles torcendo pra que ela realize o sonho de ser mãe e pra que ela seja feliz.", afirmou a atriz, ao portal.

Bel contou que ficou surpresa ao descobrir que Ayla escolheu o método de inseminação caseira para engravidar, e, além disso guardou segredo da companheira, Gisele (Luana Tanaka). “Eu levei um susto quando li o capítulo em que ela vai pra Rondônia e faz a inseminação caseira! A Ayla era descrita como ingênua e eu finalmente entendi. É uma ingenuidade de achar que coisas vão magicamente se resolver se você se omitir, se você não se posicionar. E achar que estaria fazendo uma surpresa pra esposa ao anunciar uma gravidez sem diálogo antes", disse.