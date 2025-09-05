Acesse sua conta
Bel Lima mostra barriga de grávida de Ayla e revela susto com detalhe do roteiro

Atriz falou sobre as escolhas da sua personagem na novela das 7 da TV Globo

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 17:04

Ayla (Bel Lima) nos bastidores de
Ayla (Bel Lima) nos bastidores de "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

Em "Dona de Mim", a personagem interpretada por Bel Lima, Ayla, está realizando o sonho de ser mãe na novela; e mais: a funcionária da Boaz descobriu que carrega gêmeos. Ao Gshow, Bel Lima mostra a barriga cenográfica de 'grávida' que usa na trama das 7. Ela também refletiu sobre as escolhas da personagem, revelando que se assustou ao ler uma parte do roteiro. 

"Eu adoro acompanhar a reação do público. Vejo eles inconformados com as mentiras e atos impulsivos e inconsequentes da Ayla. Ao mesmo tempo, vejo eles torcendo pra que ela realize o sonho de ser mãe e pra que ela seja feliz.", afirmou a atriz, ao portal. 

Ayla em "Dona de Mim"

Ayla exibe barriga de grávida cenográfica por Reprodução
Ayla (Bel Lima) nos bastidores de "Dona de Mim" por Reprodução
Bel Lima vive Ayla em 'Dona de Mim' por Reprodução / Redes Sociais
1 de 3
Ayla exibe barriga de grávida cenográfica por Reprodução

