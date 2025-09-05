Acesse sua conta
Após rumores, Gaby Spanic, atriz de ‘A Usurpadora’ assina contrato e entra para ‘A Fazenda 17’, diz colunista

Atriz foi protagonista de novela reprisada mais de 8 vezes pelo SBT

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 16:09

Atriz e cantora esteve no Brasil recentemente
Atriz e cantora esteve no Brasil recentemente Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Em agosto deste ano, os internautas começaram a especular a participação da estrela Gaby Spanic na 17ª edição de “A Fazenda”, que está mais perto do que nunca de iniciar, com estreia prevista para 15 de setembro.

Gaby Spanic

Gaby Spanic por Reprodução | Redes Sociais
Gaby Spanic por Reprodução | Redes Sociais
Gaby Spanic por Reprodução | Redes Sociais
Gaby Spanic por Reprodução | Redes Sociais
Gaby Spanic por Reprodução | Redes Sociais
1 de 5
Gaby Spanic por Reprodução | Redes Sociais

