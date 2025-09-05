Após rumores, Gaby Spanic, atriz de ‘A Usurpadora’ assina contrato e entra para ‘A Fazenda 17’, diz colunista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 5 de setembro de 2025 às 16:09
Em agosto deste ano, os internautas começaram a especular a participação da estrela Gaby Spanic na 17ª edição de “A Fazenda”, que está mais perto do que nunca de iniciar, com estreia prevista para 15 de setembro.
Gaby Spanic
A atriz que fez um dos papéis mais emblemáticos da teledramaturgia latino-americana ao interpretar ‘A Usurpadora’, novela que já foi reprisada nove vezes pelo SBT, estava no Brasil para alguns trabalhos nos últimos meses, incluindo shows. Inclusive, concedeu entrevista a alguns veículos nacionais, como a “Rede TV!”
A artista tem uma relação genuína com o público brasileiro, o que fez os rumores sobre sua vinda para o reality show da Record aumentarem. Nesta sexta-feira (5), a coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, divulgou que Gaby assinou contrato com a emissora e está confirmada na programação.
Uma suposta lista tinha vazado no Twitter neste mês com nomes de alguns famosos e o da atriz venezuelana estava entre eles. Também compunha a lista o ex-BBB Davi Brito e outros.
Quando as especulações a respeito de Gaby ser a mais nova peoa do reality rural, o manager da também cantora, André Kostta havia afirmado que tudo era “possível”.
“Pode rolar e pode não rolar”, disse ao confessar que existia “uma conversa há meses e um contrato”.