CONFIRA

Cachê de participantes de ‘A Fazenda 17’ só para entrar no reality chama atenção; veja valores

Record paga valor mesmo antes das gravações do reality

Felipe Sena

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 21:09

Reality começa em setembro Crédito: Reprodução | Record TV

‘A Fazenda 17’ está cada vez mais próxima e gerando muita expectativa no público que enche as redes sociais de comentários sobre os possíveis peões. No entanto, algumas regras de contrato e cachê são desconhecidas por quem acompanha o reality.

Entre eles está o cachê pago pela Record como forma de incentivo para quem integra o quadro de participantes do reality.

O cachê bruto pago pela emissora para cada participante gira em torno de R$ 70 mil, de acordo com a coluna André Romano, de ‘O Tempo’. O valor é pago aos participantes mesmo antes do início das gravações.

No entanto, a quantia não é padronizada e varia de acordo com a relevância e apelo midiático de cada nome escalado.

Além do valor fixo, os participantes acumulam ganhos extras durante a temporada, como ações de patrocínio, além dos produtos distribuídos ao longo da disputa pelos R$ 2 milhões, valor que se mantém como um dos maiores dos royalties brasileiros.